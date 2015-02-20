Эксперты нашли в соцсетях доказательства вторжения российской армии

Эксперты использовали специальный инструмент для анализа потока данных из социальных сетей, которые были изучены и отфильтрованы в три подхода, сообщает Новое время со ссылкой на Bellingcat.

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Используя карту, аналитики определили кластеры и "выбросы", сопоставив информацию из соцсетей для составления выводов.

Сначала специалисты очертили зону в Донецкой области, собрав посты из этого региона и поделив их на кластеры. Дальнейшее изучение постов от 23 января позволило выделить особо интересные случаи, в частности, российского солдата, который вероятно вторгся через границу в Украину для участия в боях.

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В соцсетях он подписан как Amigo Desperado (дружище головорез или сорвиголова - ред.), эксперты изучили его профиль ВКонтакте.

По его постам видно, что в декабре он еще находился на территории России, где позирует с группой солдат и танком.

Через восемь дней после верхнего снимка Amigo был уже в Украине, откуда и запостил новое фото. На снимке он с группой солдат находится в Старобешевском районе Донецкой области.

В январе Amigo уже фотографировался в танке под Донецком.

Аналитики отметили, что использование этого метода исследования по Донецку или Мариуполю также выводит на российских солдат.

Ранее УНИАН сообщал, что еще в июле 2014 года в сеть выложили доказательства обстрела Украины с территории РФ.