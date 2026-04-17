В Ленинградской области РФ будут призывать резервистов для защиты объектов от дронов

Губернатор Ленинградской области пояснил, что резервисты будут совмещать работу на предприятиях со службой.

В Ленинградской области, Россия, собираются в ближайшее время начать мобилизацию резервистов, сообщил губернатор Александр Дрозденко, передают российские СМИ.

Дрозденко пояснил, что резервистов собираются привлекать к борьбе с беспилотниками. Планируется, что они будут защищать объекты критической инфраструктуры.

"Мы будем предлагать заключить трехлетний контракт через Ленинградский областной военкомат", – заявил губернатор области.

При этом резервисты будут совмещать работу на предприятиях со службой. Отмечается, что период пребывания в казармах составит от 2 до 6 месяцев.

Стоит отметить, что в ночь на пятницу, 17 апреля, Ленинградскую область атаковали беспилотники. По словам губернатора Ленинградской области, по состоянию на 06:43 по местному времени было уничтожено 12 дронов.

Ранее УНИАН сообщал, что в Генштабе подтвердили, что в ночь на 16 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский", расположенный в г. Туапсе, Краснодарский край. Известно, что НПЗ осуществляет переработку нефти заявленным объемом 12 млн тонн/год. Он активно задействован в обеспечении российской оккупационной армии. После поражения на объекте возник пожар.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет зеркально отвечать на все дроновые и ракетные атаки со стороны России. На вопрос журналистов, могут ли международные партнеры требовать от Украины прекратить эти атаки, Зеленский отметил, что украинские военные для этого используют оружие собственного производства. Президент Украины подчеркнул, что наша страна защищается. К тому же, по его мнению, "если не бить их по морде – они будут бить по нам и даже не считаться с нами".

