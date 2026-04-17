Зарплаты в Украине выросли на 96% за год: какие профессии добавили больше всего, – исследование

С начала полномасштабного вторжения зарплаты в Украине выросли в 4 раза.

В 2025-2026 годах медианные зарплаты в Украине выросли от 31% до 96%. За год наибольший рост наблюдался на вакансиях в сферах торговли, рекламы и строительства.

По данным исследования "OLX Работа", которое имеется в распоряжении УНИАН, больше всего выросла зарплата у копирайтера в категории реклама/дизайн/PR. Повышение почти вдвое – с 12 500 до 24 500 грн (+96%) – является самым высоким показателем среди всех проанализированных вакансий.

Отмечается, что супервайзер в сфере торговли занимает второе место. Рост на +64% – до 45 000 грн. Лидерскую тройку замыкает аудитор в категории бухгалтерия – +45%, до 27 500 грн.

Видео дня

Среди рабочих и технических специальностей: медианная зарплата подсобного рабочего в производстве выросла до 30 000 грн (+41%), товароведа – до 25 000 грн (+39%), сантехника в категории строительство – до 40 500 грн (+35%), а рихтовщика в автосервисе – до 60 000 грн (+33%).

В сфере красоты и здоровья заметный рост уровня зарплаты зафиксирован на вакансии косметолога – до 26 250 грн (+31%). Десятку растущих замыкают менеджер по работе с клиентами в торговле (+31% до 27 500 грн) и каменщик в категории строительства (+31% до 58 750 грн).

Как изменились зарплаты с начала полномасштабной войны

Сравнение медианной зарплаты в марте 2022 года по сравнению с мартом 2026 года демонстрирует еще больший рост. С начала полномасштабного вторжения зарплаты в Украине выросли в 2–4 раза.

Культурно-развлекательная сфера и бьюти-индустрия показали наибольший рост:

аниматор – почти в 4 раза, с 5 000 до 19 500 грн;

косметолог – в 3,7 раза, с 7 088 до 26 250 грн;

фотограф – в 3 раза, с 9 000 до 27 250 грн.

Вакансии в сфере строительства также выросли:

сантехник – в 3,2 раза, с 12 500 до 40 500 грн;

разнорабочий – в 3,1 раза, с 8 250 до 25 375 грн;

маляр – в 3 раза, с 15 000 до 45 000 грн;

плиточник – в 2,9 раза, с 17 500 до 50 000 грн;

штукатур – в 2,8 раза, с 25 000 до 70 000 грн;

строитель – в 2,5 раза, с 18 000 до 45 000 грн.

Десятку замыкает стоматолог с ростом в 2,4 раза – с 16 500 до 40 000 грн.

"Аналитика за 4 года показывает, что наибольший прирост имеют строительные специальности и бьюти-индустрия – их зарплаты выросли в 2,5–4 раза. Профессии в сфере ухода и обслуживания росли медленнее всего: зарплата няни увеличилась лишь в 1,2 раза, домработницы – в 1,4 раза, сторожа – в 1,5 раза", – резюмировали аналитики.

По данным исследования "OLX Работа", в Украине выросли зарплаты почти по всем рабочим профессиям. Наибольший рост наблюдался среди маляров, комплектовщиков, прорабов и каменщиков. Самая высокая средняя заработная плата была зафиксирована на должности штукатура.

В марте сообщалось, что самую высокую среднюю зарплату в феврале фиксировали на должности стоматолога (150 тыс. грн), что на 20% больше, чем в прошлом году. На втором месте был рихтовщик (категория СТО и автомойки) с показателем в 70 тыс. грн (+27% по сравнению с февралем прошлого года).

Вас также могут заинтересовать новости: