Эксперты, которые 'списали' танки в современной войне, фатально ошиблись, – The Telegraph

Бронетехника по-прежнему остается актуальной, но использовать её нужно правильно.

Доминирование дронов и большие потери РФ в бронетехнике могут подтолкнуть к преждевременным выводам о смерти танков в современной войне. Но на самом деле дроны не вытесняют бронетехнику с поля боя, а делают ее сильнее. Просто тактика ее применения должна измениться. Об этом в авторской статье для The Telegraph пишет военный аналитик, отставной полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон.

В публикации он, в частности, рассматривает недавний эпизод, когда украинские войска захватили российскую позицию, используя исключительно БПЛА и наземные дроны. Признавая это событие знаковым этапом войны в Украине и эволюции военных технологий в целом, британский эксперт призывает не спешить с выводами о том, что люди на передовой больше не нужны.

Бреттон-Гордон отмечает, что пока на одном участке фронта наземные дроны захватывают российские позиции, на других участках украинские танки успешно выполняют наступательные задачи в условиях насыщенности пространства вражескими беспилотниками.

Аналитик не склонен повторять мнение некоторых своих коллег, которые критикуют планы перевооружения стран НАТО, где до сих пор делают ставку на бронетанковые силы.

"Европейская реакция сосредоточена на качестве. Польша закупает Leopard 2 и южнокорейские K2, тогда как Великобритания продвигает программу Challenger 3. Это не просто модернизированные танки; это компоненты цифрового интегрированного боевого пространства. Чтобы выжить, не говоря уже о доминировании, они должны быть оснащены сложными оборонительными комплексами, в частности системами активной защиты, способными противостоять угрозам со стороны беспилотников и ракет. Украина продемонстрировала, что такая живучесть достижима", – пишет эксперт.

Бреттон-Гордон считает, что мы сейчас наблюдаем раннюю стадию доктринального сдвига, когда танки не списывают как морально устаревшее оружие, а интегрируют в единый сетевой комплекс с автономными и дистанционно управляемыми системами разведывательного и ударного профиля.

"Мы перешли от поля боя, где относительно дешевые беспилотники уничтожали многомиллионные танки, к такому, где должным образом защищенная броня снова может функционировать. Вывод заключается не в том, что танк устарел, а в том, что он развивается. Автономные системы останутся, но тяжелая броня тоже. Преимущество будет у той стороны, которая лучше всего интегрируется, адаптируется и внедряет инновации. Танк умер. Да здравствует танк!" – резюмирует Хэмиш де Бреттон-Гордон.

