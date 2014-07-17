В сеть выложили доказательства обстрела Украины с территории РФ
Со стороны России на территорию Украины было осуществлено 3 залпа из установки «Град».
В сети появилось видео из города Гуково Ростовской области, которое выложили в сервис YouTube местные жители. На нем видно, как "Грады", размещенные в России, обстреливают украинскую территорию.
Как сообщает Украинская правда, видео снятые с разных точек. Чтобы важные доказательства не были удалены, сообщество Евромайдан сохранило их на своем канале.
Интернет-пользователи уже установили место, откуда велся огонь. Посмотреть подробную карту можно по ссылке.
Как известно, со стороны России на территорию Украины было осуществлено 3 залпа из установки «Град».
Как ранее сообщал УНИАН, Российский пограничник по имени Артем опубликовал в Instagram фото направляющегося Бтра через площадку для осмотра российского КПП "Донецк" в сторону Украины под флагом России.