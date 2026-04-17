Франция готовит ракету под термоядерные заряды для ударов в сердце РФ, – Defense Express

Во Франции определились с баллистической ракетой дальностью 2500 км, которая будет предназначена для доставки термоядерных зарядов. Об этом пишут эксперты Defense Express.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего выступления заявил, что Париж вместе с Берлином и Лондоном будут работать над совместной дальнобойной баллистической ракетой наземного базирования в рамках инициативы ELSA (European Long-Range Strike Approach).

Отмечается, что в будущем Франция планирует соединить свой гиперзвуковой глайдер V-MAX, разрабатываемый компанией Ariane Group, создав таким образом дальнобойную гиперзвуковую ракету. Сама ракета планируется с конвенционной боевой частью, то есть без ядерного заряда. Однако Париж планирует использовать эту ракету как разгонный блок для глайдера V-MAX. И это фактически превращает ее в ядерную.

"Дело в том, что этот гиперзвуковой глайдер V-MAX во Франции явно разрабатывается как средство для доставки термоядерных зарядов на большое расстояние через многослойную противовоздушную оборону, в частности прямо по целям в РФ. Таким образом, благодаря интеграции V-MAX в новую баллистическую ракету, Франция может получить ядерное оружие наземного базирования", – говорится в материале.

В то же время сообщается, что хотя дальность этой баллистической ракеты составляет 2500 км, на практике она может быть значительно больше. Поскольку после достижения максимальной дальности глайдер продолжит свой полет дальше самостоятельно.

Аналитики отмечают, что разработка V-MAX началась еще в 2019 году. А уже в 2023 году были проведены первые испытания с использованием американского ракетоносителя. Тогда глайдер продемонстрировал свою исключительную маневренность на сверхвысоких скоростях.

Впрочем, уже в 2025 году стало известно, что Париж отказался от помощи США в разработке и тестировании своего глайдера. И следующий тестовый полет должен был состояться на французском ракетоносителе. Ожидалось, что он будет готов к концу прошлого года.

"Однако, несмотря на то, что V-MAX уже существует и совершил свой первый испытательный полет, эта новая баллистическая ракета с дальностью 2500 км будет готова еще совсем не скоро. Так, объявлено, что исследования по ракете, на которые выделено 1,1 миллиарда евро, начнутся уже в этом году, а появиться она должна только к концу 2030-х годов", – добавляют аналитики.

Европа отказывается от военной поддержки США

Напомним, на фоне заявлений Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО европейские страны начинают все больше сомневаться в Вашингтоне как в гаранте безопасности. На этом фоне Европа уже активизировала подготовку резервного сценария в рамках НАТО на случай возможного сокращения присутствия США.

Также в настоящее время европейские страны спорят о роли Европы в Ормузском проливе, где США начали войну против Ирана. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что эта операция должна проходить без участия Вашингтона.

