Альтернатива российскому Су-57: серийный истребитель KF-21 совершил свой первый полет

Серийный истребитель Boramae совершил свой первый полет через 22 дня после выкатки с завода.

Первый серийный истребитель KF-21 Boramae поколения 4++ успешно совершил свой первый полет в Сачхоне, что стало одним из крупнейших достижений амбициозной южнокорейской программы. Об этом сообщает Aviation Week.

Во время полета никаких отклонений или неисправностей зафиксировано не было. Испытания провели после примерно 1600 полетов прототипов, которые компания Korea Aerospace Industries (KAI) осуществила в период с июля 2022 года, когда поднялся в небо первый прототип.

Программа создания в Южной Корее национального истребителя KF-X осуществляется под руководством Агентства оборонных разработок (Agency for Defense Development) Министерства национальной обороны Южной Кореи при ведущей роли корпорации KAI.

Программа была запущена еще в 2001 году, но перешла в практическую плоскость лишь примерно в 2010-м.

KF-21 – что известно

Истребитель KF-21 оснащается двумя импортированными из США двигателями General Electric F414-GE-400K. В Южной Корее реализуется программа разработки собственного двигателя для KF-21, его создание планируется к 2030-м годам.

KF-21 оснащается разработанной компанией Hanwha Systems бортовой РЛС APY-016K с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

Самолет планируется вооружить, в частности, современной европейской ракетой Meteor класса "воздух-воздух", дальность которой может достигать 200 км.

Не являясь полноценным стелсом, подобно американскому F-35, корейский самолет займет на рынке примерно ту же нишу, что и российский Су-57 (который тоже не является полноценным "невидимкой").

Цена одной машины, по оценкам экспертов, составляет примерно 80–110 млн долларов, так что по современным меркам KF-21 можно назвать "бюджетным" истребителем.

Сегодня УНИАН сообщил, что российская "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) изготовила и передала Воздушно-космическим силам РФ новую партию многоцелевых истребителей Су-35С.

Количество самолетов в составе этой партии официально не раскрывается. В то же время обнародованные фото и видеоматериалы дают основания предполагать, что российские военные могли получить как минимум два новых истребителя.

Напомним также, что ранее военные РФ получили новую партию истребителей "пятого поколения" Су-57. Российская сторона заявляла о "большом количестве" переданных машин, однако обнародованные фото позволяли с уверенностью говорить лишь о нескольких новых истребителях.

