Украина рассчитывает, что пилоты уже в этом году начнут тренировки на Gripen, – Зеленский

Он выразил благодарность Швеции за новую программу защиты украинского неба.

Наша страна рассчитывает, что украинские пилоты уже в этом году начнут обучение и тренировки на самолетах Gripen. Как сообщает "Суспільне", об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на совместном выходе с королем Швеции Карлом XVI Густавом к прессе во Львове.

"Благодарны за новую программу усиления защиты нашего неба, касающуюся нашего будущего современного воздушного флота из самолетов шведского производства Gripen. Мы очень рассчитываем, об этом будем говорить сегодня с Его Величеством, что уже наши ребята, наши пилоты начнут тренировки, обучение в этом году", – сказал глава украинского государства.

Зеленский отметил, что Швеция является одной из пяти стран, которые сделали наибольшие вложения в поддержку Вооруженных сил Украины и поддержку украинцев. По его словам, на 2026 год Швеция выделила четыре миллиарда на поддержку.

Также президент поблагодарил королеву Сильвию за поддержку гуманитарных программ, в частности "Bring Kids Back" (возвращение украинских детей домой).

Визит короля Швеции: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 апреля, в Украину с визитом прибыл король Швеции Карл XVI Густав. Король Швеции начал свой визит в Украину с почтения памяти наших погибших воинов вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава украинского государства отметил, что память о защитниках и защитницах Украины, которые боролись против российской агрессии, очень важна. По его словам, они сражались не только за нашу страну, но и за защиту всей Европы, чтобы "российское безумие и убийства не пошли дальше".

