РФ начнет добычу ценного металла из крупнейшего месторождения в оккупированной Украине

Российская компания "Реале Инженеринг Инвест" займется разработкой Больше-Токмакского месторождения марганца, находящегося во временно оккупированной части Запорожской области, пишет "Коммерсант".

По данным издания, предприятие получило лицензию на добычу полезных ископаемых в феврале 2026 года, а в апреле занялось геологоразведкой. Согласно данным российского реестра юридических лиц, 25,1% компании принадлежит "дочке" компании "Ростех", которую возглавляет близкий соратник президента РФ Владимира Путина Сергей Чемезов - ООО "РТ-Развитие бизнеса".

Согласно информации из открытых источников, Больше-Токмакское месторождение является одним из крупнейших в мире. Его запасы оцениваются примерно в 1,7 млрд тонн, а содержание марганца превышает 25%. Оно входит в топ-5 мировых месторождений марганца по запасам.

Видео дня

Издание отмечает, что месторождение по запасам существенно превосходит крупнейшие месторождения марганца в РФ. Так, запасы Усинского месторождения в Кемеровской области составляют 127,7 млн тонн, а Порожинского в Красноярском крае - 29,46 млн.

Источники издания считают, что запасов месторождения хватит на 100 лет разработки.

По информации единого научно-исследовательского и проектного института пространственного планирования РФ, рядом с месторождением уже начата стройка горно-обогатительного комбината, на котором будет занято 3 тыс. человек.

Марганец – важный металл, используемый на 90% в черной металлургии для производства стали (легирование, раскисление, десульфурация). Он повышает прочность, твердость и износостойкость сплавов. Также применяется в химической промышленности (батарейки, катализаторы, окислители), сельском хозяйстве (микроудобрения) и стекольном производстве

Экономика РФ

Как писал УНИАН, российская металлургия на пятом году полномасштабного вторжения в Украину находится не в лучшей форме. По данным Bloomberg, ведущие производители начали сворачивать мощности из-за падения внутреннего спроса и ограниченных возможностей экспорта.

По мнению аналитиков, экономика РФ все больше "перекошена" в сторону военного производства, что может привести к достижению "точки невозврата" уже в 2026 году.

