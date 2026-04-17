Туристы поехали в семейный отпуск в Бангкок: лучше бы они не совершали этих 5 ошибок

Туристы часто допускают в Таиланде одни и те же досадные ошибки.

Таиланд является одним из самых популярных направлений для семейного отдыха благодаря большому количеству достопримечательностей и приятной ценовой политике.

Американская журналистка Амрита Бхасин вместе с семьей впервые отправилась на отдых в столицу страны Бангкок, однако в конечном итоге они допустили там несколько досадных ошибок.

"В прошлом году мы с семьей провели четыре дня, путешествуя по Бангкоку во время зимних каникул. Мы остановились в районе Сиам-сквер, также известном как торговый район, и с огромным удовольствием попробовали уличную еду и осмотрели буддийские храмы. Однако, оглядываясь назад, мы понимаем, что наша поездка могла бы быть еще лучше, если бы мы избежали этих пяти простых ошибок", – рассказала она в своем материале для Business Insider.

5 ошибок туристов-новичков в Бангкоке

1. Недооценивают жару

Автор вспоминает, что во время их поездки в столицу Таиланда температура держалась на уровне +35 градусов Цельсия и выше, и они оказались не готовы к такой экстремальной жаре. В итоге им пришлось возвращаться в отель в полдень, чтобы отдохнуть.

"Оглядываясь назад, я жалею, что не предусмотрела больше перерывов в течение дня, чтобы избежать теплового истощения. Тем, кто путешествует в подобное время года, я бы порекомендовала носить свободную одежду, например, брюки-"слоновьи штаны", которые популярны по всему Таиланду, потому что они удобны и подходят для храмов, где нужно прикрываться одеждой", – советует Амрита.

2. Долгое ожидание такси

Девушка говорит, что готовясь к поездке она видела много советов использовать для заказа такси в Бангкоке приложение Grab как альтернативу Uber. Однако уже на месте они осознали, что на вызов такси может уйти до 30 минут, особенно в переполненных туристами районах.

"Поэтому мы воспользовались функцией планирования поездок в Grab, чтобы заранее спланировать все наши поездки к храмам и достопримечательностям. Однако планирование поездок давало меньше гибкости, поскольку нам нужно было придерживаться расписания. Тем не менее, я оценила уверенность в том, что нам не придется ждать машину", – отметила она.

3. Проводят слишком много времени в торговых центрах

"Наш отель находился в торговом районе, поэтому мы неизбежно много бродили по торговым центрам. Они отлично подходили для того, чтобы отдохнуть от жары, а рынки декора и растений были впечатляющими. Однако было слишком легко провести там слишком много времени и пропустить другие части города", – сожалеет журналистка.

4. Недостаточно времени на изучение прекрасных островов Таиланда

Амрита говорит, что в следующий раз она бы хотела провести несколько дней, исследуя острова в Таиланде, например, Ко Самуи и Ко Пхи Пхи, чтобы получить возможность отдохнуть на тропическом пляже во время городского отпуска.

5. Попытки вместить слишком много всего в один день

Автор констатирует, что в Бангкоке очень много храмов и достопримечательностей, и некоторые из них более масштабны, чем кажется на первый взгляд, а потому на их изучение требуется больше времени.

"Первый день мы провели, следуя составленному нами маршруту, и думали, что посещение нескольких мест каждый день будет идеальным вариантом. Но вскоре мы обнаружили, что посещение более двух мест оказалось сложным и утомительным, потому что у нас не хватало времени, чтобы все осмотреть, узнать об истории и сделать фотографии. Поэтому на следующий день мы выбрали для посещения только два храма, что оказалось гораздо более удачным решением", – подытожила она.

Отдых в Таиланде – советы туристам

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее британский тревел-эксперт Рик Джордан назвал лучшее время года для отдыха в Таиланде, чтобы не попасть на сезон дождей и не разориться.

В свою очередь журналист и заядлый путешественник Андре Невелинг назвал пять распространенных ошибок, которые допускают туристы-новички в Таиланде.

