После полномасштабного российского вторжения в Украину, Китай резко нарастил производство ракет.

С 2020 года Китай осуществляет масштабное расширение объектов, связанных с производством ракет, сообщает CNN на основе анализа спутниковых снимков, карт и правительственных сообщений.

В материале отмечается, что Китай это делает с целью укрепления своей способности потенциально сдерживать американские вооруженные силы и утверждать свое доминирование в регионе.

Издание указывает, что это историческое наращивание мощностей резко контрастирует с проблемами США в сфере снабжения.

Согласно данным, более 60% из 136 объектов, связанных с производством ракет или ракетными войсками армии Китая, которые контролируют ядерный арсенал страны, показали признаки расширения на спутниковых снимках.

К таким объектам относятся заводы, а также научно-исследовательские и испытательные центры. Примечательно, что с начала 2020 года до конца 2025 года они расширились на более 2 миллионов квадратных метров застроенной площади.

На спутниковых снимках этих объектов появились новые башни, бункеры и валы, соответствующие разработке оружия. Более того, на некоторых снимках даже можно увидеть детали ракет.

"Это Китай, который позиционирует себя как глобальную супердержаву. Мы находимся на начальных этапах новой гонки вооружений. Китай уже бежит спринтом и готовится к марафону", - сказал старший научный сотрудник Pacific Forum и бывший директор НАТО по контролю над вооружениями Уильям Альберке.

В публикации говорится, что с момента прихода к власти в 2012 году китайский лидер Си Цзиньпин инвестировал миллиарды долларов в приобретение и модернизацию военной техники в рамках четко определенной амбиции быстро превратить вооруженные силы страны в боевые силы "мирового класса".

В стране были созданы ракетные войска - элитная ветвь, которая контролирует быстро растущий арсенал ядерных и баллистических ракет Китая. Цзиньпин назвал их "ядром стратегического сдерживания".

Согласно данным, китайские предприятия по производству ракет поставляют оружие во все подразделения вооруженных сил, а численность активных военнослужащих в Китае составляет более 2 миллионов.

Планы Китая в отношении Тайваня

По мнению экспертов по военному вооружению, снаряды, произведенные на расширенных объектах, которые осмотрела CNN, могут стать ключевым компонентом любой возможной попытки военного захвата Китаем Тайваня, который Пекин считает частью своей территории.

Кроме этого, как предполагается, ракеты играют центральную роль в стратегии Китая, направленной на удержание ВМС США на расстоянии в случае такого развития событий, чтобы не дать Вашингтону возможность оказывать помощь Тайваню.

Как война в Украине помогает Китаю

Также издание пришло к выводу, что Китай резко увеличил производство ракет в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году, это событие считается переломным моментом в глобальной безопасности.

По данным анализа спутниковых снимков CNN, Пекин почти удвоил темпы расширения ракетных производственных мощностей в течение двух лет после начала полномасштабной войны в Украине.

"Они очень внимательно следят за Украиной. Сейчас они наблюдают за реальными боевыми действиями между двумя очень сильными армиями, которые используют самые современные технологии, и делают многочисленные заметки", - заявил Альберке.

По словам экспертов, воздушное нападение России на Украину продемонстрировало, что самый надежный способ поразить чувствительные цели - это перегрузить сложные западные системы противовоздушной обороны более дешевыми боеприпасами, в частности, беспилотниками, чтобы более мощные баллистические ракеты могли поразить свои цели.

Отмечается, для этого Китаю надо нарастить производство как дешевых, так и дорогих ракет. Альберке поделился, что если раньше Китай считал, что для победы над Тайванем ему понадобится 5000 или 10 000 ракет, то после российского вторжения в Украину оценки Пекина выросли в геометрической прогрессии.

Оружие Китая - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Китай официально ввел в эксплуатацию новый авианосец "Фуцзянь", который является третьим авианосцем военно-морских сил КНР. Указывается, что он был полностью построен и спроектирован в Китае. Корабль оснащен электромагнитными катапультами нового поколения для запуска летательных аппаратов, с него уже запускали истребители J-15 и J-35, а также авиационный комплекс радиообнаружения и наведения KJ-600.

Также мы писали, что государственная оборонная компания Norinco в Китае разработала новый недорогой "беспилотник-самоубийца", который по внешнему виду напоминает иранский "Шахед". Речь идет о Feilong-300D, который ранее представили на авиасалоне в Чжухае. Есть данные, что его цена может составлять 10 тысяч долларов, что является лишь частью стоимости многих западных дронов. Беспилотник предназначен для поражения бронированных целей, он может вести наблюдение и использоваться для ведения разведывательных миссий. Еще он сочетает в себе наступательные возможности и многофункциональность.

