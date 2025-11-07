Звезда пообщалась с пограничниками.

Голливудская звезда Анджелина Джоли во время визита в Украину пообщалась с украинскими пограничниками.

Новые фотографии с актрисой и амбассадором доброй воли ЮНИСЕФ появились в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что работники службы решили поблагодарить Джоли за поддержку страны:

"Звезда продолжает призывать мировое сообщество помогать вынужденно перемещенным лицам и тем, кто страдает от последствий войны. В знак благодарности пограничники 7 пограничного Карпатского отряда подарили Анджелине Джоли набор национальной символики Украины и коин Государственной пограничной службы".

Как сообщал УНИАН, на этой неделе актриса тайно прибыла в Украину, посетив Херсон и Николаев. По сети разлетелись снимки Джоли в каске и бронежилете.

Кроме того, обладательница двух "Оскаров" посетила херсонские медицинские учреждения и пообщалась с детьми и местными жителями. Уже сегодня ее видели в Тернополе.

