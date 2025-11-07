Сайт УНИАН уже более года удерживает первенство в новостном диджитал сегменте Украины

Украинский новостной сайт УНИАН уже более года держит лидерство в новостном диджитал-сегменте Украины. Так, по данным международной исследовательской и технологической компании Gemius, УНИАН 12 месяцев подряд удерживает первое место среди украинских новостных сайтов, опережая ближайшего конкурента с отрывом в более чем миллион уникальных пользователей, шесть миллионов посещений и пять с половиной миллионов просмотров страниц.

Кроме того, в октябре УНИАН стал единственной новостной площадкой, которая вошла в ТОП-10 рейтинга украинских сайтов. Он занял восьмую позицию, опередив ПриватБанк, Prom, OLX и другие крупные платформы.

"Лидерство УНИАН - результат системной работы всей команды. Мы ежедневно работаем для информирования и доверия аудитории. Для нас важно быть первыми не только в цифрах и скорости подачи новостей, но и в качестве контента", - прокомментировал шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий.

Только в октябре 2025 года сайт УНИАН просмотрели более 8 000 000 уникальных читателей.

Кроме того, ежемесячная зарубежная аудитория УНИАН составляет от двух до четырех миллионов пользователей, что позволяет распространять важные новости о событиях в Украине далеко за ее пределами.

На своих площадках УНИАН оперативно информирует аудиторию обо всех важных событиях, происходящих в стране и мире. Аналитические статьи и экспертные мнения, публикуемые ресурсом, в полной мере объясняют читателям, что означают те или иные события, и каким будет их влияние на жизнь Украины в будущем.

У УНИАН есть собственный пресс-центр в центре города - одно из самых известных медийных пространств столицы. В июле этого года он возобновил свою работу в современном, мультимедийном формате, что позволяет проводить мероприятия на высоком уровне. В помещении успешно совмещены комфортные условия, оснащение новейшим техническим студийным оборудованием и учтены все вызовы безопасности сегодняшнего дня. В здании есть бомбоубежище для защиты от опасностей, связанных с чрезвычайными ситуациями, в том числе военными действиями. Детали по бронированию и дополнительная информация находится на сайте агентства.

УНИАН также имеет колоссальную аудиторию в социальных сетях: совокупная аудитория страниц УНИАН в Facebook - более 3,5 миллиона подписчиков, на YouTube агентства подписаны 4,8 миллиона человек, а Telegram УНИАН читают почти восемьсот тысяч человек.

Справка

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - это первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны, наиболее цитируемый источник новостей о событиях в стране.