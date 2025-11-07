Он был звездой российского сериала "Участковый детектив".

На войне против Украины погиб российский актер-оккупант Борис Половинкин, который добровольно пошел убивать украинцев. Он считался без вести пропавшим с апреля этого года.

Как сообщает российский проект "Медиазона", некролог актера опубликовали в одном из каналов его родного города Красноармейск (Московская область). Согласно сообщению, Половинкивн вместе с четырьмя другими оккупантами выполнял задание под поселком Курдюмовка Донецкой области, когда в их блиндаж залетел беспилотный летательный аппарат. На этом захватническая война для них закончилась.

По данным издания, в начале 1990-х Половинкин стал полицейским, также он воевал против Чечни. Во время полномасштабной войны против Украины захватчик служил командиром взвода в штурмовой роте.

В сериале "Участковый детектив", который транслировали на Первом канале в 2011 году, Борис Половинкин сыграл одну из главных ролей.

Напомним, российский стилист Сергей Зверев, который активно поддержал нападение его армии на Украину, потерял на этой войне уже двух своих племянников.

