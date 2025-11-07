В то же время для некоторых категорий граждан РФ будут исключения.

Европейская комиссия приняла усиление правил по предоставлению виз россиянам для въезда на территорию ЕС. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте ЕК.

Отмечается, что причиной этого являются повышенные риски для безопасности из-за безосновательной агрессии РФ против Украины и использования Москвой миграции как оружия, акта саботажа и потенциального злоупотребления визами. По новым правилам российские граждане больше не смогут получать многократные визы.

"Это означает, что граждане России должны будут подавать новую заявку на визу каждый раз, когда планируют поездку в ЕС, что позволит тщательно и часто проверять заявителей с целью уменьшения любых потенциальных рисков для безопасности. Целью является уменьшение угроз для общественного порядка и внутренней безопасности", - говорится в отчете ЕС.

В то же время там добавили, что возможны исключения для правозащитников и независимых журналистов, которые являются гражданами РФ.

"Сейчас мы сталкиваемся с беспрецедентными нарушениями порядка и диверсиями с использованием беспилотников на нашей территории. Мы обязаны защищать наших граждан. Отныне к гражданам России, которые подают заявки на визу для въезда в ЕС, будут применяться более строгие правила. Путешествия в ЕС и свободное передвижение по его территории является привилегией, а не само собой разумеющимся правом", - отметила Кая Каллас, вице-президент Европейской комиссии.

Российские дроны в Европе: что известно

В последние месяцы РФ провела ряд провокаций в странах Европы, применяя БПЛА и авиацию. Reuters отмечает, что гибридная война Москвы против стран Европы становится все более очевидной. Издание пишет, что таким образом Кремль хочет проверить единство европейских стран на прочность.

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, такие провокации РФ имеют три цели. Одна из них нацелена на внутреннего потребителя РФ. В то же время Москва проверяет реакцию европейцев на такие провокации и хочет разжечь там антивоенные настроения.

