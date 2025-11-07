Пекин намерен воспользоваться внутренним политическим кризисом в США.

Китай может напасть на Тайвань в ноябре 2026 года. Об этом пишет немецкое издание BILD со ссылкой на свои источники в западных разведках.

По словам источников, вторжение может начаться в том случае, если промежуточные парламентскиие выборы в США в ноябре следующего года приведут к политическому кризису и внутренним беспорядкам в Америке.

Отмечается, что в Пекине рассматривают возможный политический кризис в США, вызванный несогласием одной из партий с результатами выборов, как шанс начать войну, пока американцы заняты своими делами.

"Китай модернизирует большое количество гражданских паромов для военных целей и планирует построить более 70 крупных паромов к концу 2026 года. Страна выберет военное вторжение, если Си Цзиньпин сочтет, что аннексия Тайваня невозможна иным способом", — заявил изданию аналитик Май-Бритт Штумбаум.

Вторжение Китая на Тайвань

Как писал УНИАН, в сентябре стало известно, что не только Китай помогает РФ вести войну против Украины, но и Россия помогает Китаю готовить вторжение на Тайвань. По данным западных СМИ, россяне поставляют китайцам технику и технологии для проведения морских и воздушных десантных операций. Кроме того, россияне помогают тренировать китайских десантников.

Весной этого года главнокомандующий вооруженных сил США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Сэмюэл Папаро предупреждал, что война за Тайвань может вспыхнуть уже 2027 году.

