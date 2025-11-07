Инновационная тактика россиян хорошо сработала в Покровске, пишет издание.

Битва за Покровск и Мирноград уже скоро может вступить в завершающую фазу, российским войскам удалось продвинуться еще дальше вглубь города. Об этом сообщает канал ZDF.

В публикации говорится, что в среду появилось видео, на котором российские подразделения убирают украинские баррикады в Покровске и при этом оккупанты не волнуются из-за обстрелов со стороны Украины, а это признак того, что украинских защитников значительно отбросили.

Издание пишет, что россияне применили в городе инновационную тактику: их войска нашли укрытие в руинах и атаковали украинские подразделения БпЛА, комбинируя удары дронами и артиллерией, а также устраивая рейды и засады. Таким образом они заставили украинские подразделения действовать с большего расстояния, тем самым ограничивая их возможности.

"Эта тактика, направленная на подавление групп вражеских беспилотников с помощью засад для поддержки продвижения наземных войск может сработать только в плотной городской среде, где есть возможность подойти к ним, и она хорошо сработала в Покровске", - говорится в статье.

Высадка десанта ГУР в Покровске: какие последствия

Между тем, отмечается, операция украинского спецназа с участием элитных подразделений ГУР МО и СБУ, очевидно, не смогла изменить ход событий. По словам автора, точно тактическую ситуацию в городе оценить трудно, но очевидно, что российское кольцо вокруг Покровска и Мирнограда быстро сужается.

А в это время, пишет автор, некоторые из лучших бригад Украины, а именно 25-я механизированная пехотная бригада и 37-я бригада морской пехоты, остаются глубоко внутри и находятся под угрозой окружения. Впрочем, скорее всего, они уже начали отступление - с приказом Генерального штаба или без него, предполагается в статье. Под угрозой также позиции 155-й и 92-й бригад.

По мнению автора, существует риск того, что украинское военное руководство "прикажет отступить, когда уже будет слишком поздно для должным образом организованного маневра". Если это так, то, по его словам, вероятны "большие человеческие потери" и "почти полная потеря военной техники".

Успехи Сил обороны

В то же время, отмечается, Силы обороны Украины имеют успех к северу от Покровска, о чем свидетельствуют соответствующие геолокационные кадры. Так, украинским войскам удалось отбить территории вблизи Владимировки и к западу от Шахматного.

"Оперативная цель, вероятно, заключается в том, чтобы отрезать северный фланг российского окружения вокруг Мирнограда, тем самым снимая давление на войска, оказавшиеся в ловушке в разрушенном городе", - говорится в материале.

Ситуация в Покровске: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению издания The Economist, оборона Покровска близится к завершению, в украинские защитники сейчас борются за позиции, чтобы вывести свои силы, причем некоторые из которых оказались в окружении. Также отмечалось, что этот город может стать для России плацдармом для дальнейшего продвижения.

ABC News также писало, что Украина рискует потерять Покровск после 18 месяцев боев. По данным издания, оккупанты близки к перерезанию главных дорог, ведущих к городу, а ключевые линии снабжения ВСУ уже находятся под обстрелами российских дронов. Это делает поставки опасными и сложными.

