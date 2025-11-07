Луценко подсчитал, что каждые две минуты из нашей армии убегает человек.

Официально в октябре в Украине самовольно оставили части (укр. СЗЧ) 21602 военных, и это рекордное количество. Об этом сообщил командир подразделений операторов БпЛА, основатель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко в фейсбуке.

"Это очень плохой рекорд. Каждые две минуты из нашей армии убегает человек. Пока вы дочитаете этот пост, на лыжи станет очередной боец. Украина станет слабее на еще одного защитника. А враг станет относительно нас сильнее на одного человека", - написал он.

Причем, подчеркнул Луценко, эти цифры - только официальные данные, на самом деле многие случаи СЗЧ или дезертирства не регистрируются. По его словам, "это проблема номер один армии, а значит, это проблема номер один страны".

"Армия, которая откатывается - это армия, которая еще способна победить. Армия, которая разбегается, которая от месяца к месяцу теряет все больше людей из-за дезертирства и бегства из частей - вот что является реальной опасностью для существования Украины", - высказался Луценко.

Он отметил, что ежедневные продвижения врага, которые мы видим на карте, происходят, в частности, и потому, что нам не хватает воинов:

"У нас хватает дронов на фронте. У нас хватает денег в тылу. У нас слишком мало людей воюет. Те, кто сейчас на фронте - воюют с огромным напряжением сил, потому что на каждого солдата, который не сбежал, сваливается двойная, тройная нагрузка".

Продвижение врага - последствия СЗЧ

Именно по этой причине, утверждает военный, у нас на фронте огромные дыры в обороне. Поэтому, отметил он, "надо, чтобы об этом писали во всех соцсетях, кричали во всех СМИ, чтобы депутаты не давали прохода ответственным чиновникам, чтобы избиратели не давали прохода депутатам, чтобы на каждой площади каждого города стояли миллионы людей с картонками!".

"Даже Покровск, Купянск, и пока безымянные стремительные наступления россиян на Днепропетровщине и Запорожье в эти дни - это не такая сильная боль, как эти цифры. Армия откатится, но продолжит воевать. Но если армии нет - не будет ничего, ничего", - написал эмоционально военный.

По его мнению, именно из-за "страшного, преступного, убийственного" молчания вокруг этой темы гибнут люди:

"Кто нас заставил молчать по поводу этого таяния армии? Кто отобрал у нас язык, зачем?"

В то же время, по его словам, "рецепты спасения есть, и их совсем не поздно еще применить", но это можно сделать только тогда, говорит Луценко, когда молчание прекратится.

Ежедневно в СЗЧ идет батальон

Военный историк и аналитик Роман Пономаренко в своем телеграмм-канале также прокомментировал официальную статистику СЗЧ за октябрь. Он отметил, что ежедневно Силы обороны Украины уменьшались в прошлом месяце на 696 воинов - "в нынешних условиях это эквивалентно численности одного батальона".

"Это рекорд - до этого больше всего СЗЧ зафиксировали в мае с. г. - 18 134. В сентябре - 17 176 случаев. Итак, с начала полномасштабки у нас официально более 306 000 СЗЧ и дезертиров. Это почти треть от официального количества мобилизованных - около миллиона человек", - написал Пономаренко.

По его мнению, такие масштабы являются прямым свидетельством массовой демотивации войска и общего падения уровня дисциплины. Эксперт считает, что решать проблему надо "комплексно и системно - от внедрения жестких средств наказания за СЗЧ и увеличения материальной мотивации военных" до реформы службы морально-психологического обеспечения. Последняя, отметил он, "в нынешнем состоянии ни на что не способна".

"Однако именно комплексно делать это никто не будет, а отрывочные меры результата не дадут. Поэтому ждите новых "рекордов", год еще не закончился", - спрогнозировал аналитик.

Как решить проблему СЗЧ

Как сообщал ранее УНИАН, недавно военный Игорь Луценко поделился рецептом решения проблемы СЗЧ. По его словам, львиная доля самовольного оставления части происходит из-за того, что боец не может перевестись в другую воинскую часть, где он нужен командирам. Он считает, что сейчас такой перевод чрезвычайно затруднен, и это приводит к СВЧ, поэтому надо сделать его автоматическим, на уровне Армии+.

Также военнослужащий ВСУ Сергей Гнездилов сказал, как можно удержать украинских военных от СЗЧ. По его мнению, для этого недостаточно только системы наказаний, а нужны еще и поощрения. В частности, целесообразно финансовое вознаграждение, которое мотивировало бы военных служить, а не идти в СЗЧ, пояснил он.

