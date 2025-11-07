Заведение существует уже более 750 лет, но возраст - далеко не главное, что привлекает посетителей.

Великобритания богата историческими достопримечательностями, а еще здесь много пабов. В некоторых случаях туристы могут совместить эти два своих увлечения, посетив пабы в исторических зданиях. И одним из самых необычных среди них является отель Highwayman Inn с собственным пабом, пишет The Sun.

Расположенный в городе Сортон, графство Девоншир, на юго-западе Англии, этот отель занимает здание XIII века и является настоящим хранилищем артефактов и достопримечательностей. История этого места берет начало в 1282 году, когда его построили как постоялый двор в 1282 году. На протяжении веков заведение неоднократно меняло название, но суть оставалась той же.

Первое, что бросается в глаза посетителям - это сам фасад здания. Одна из внешних стен оформлена в виде гигантского ботинка, что является отсылкой к английской сказке о "старушке, которая жила в ботинке".

Но внутри еще интереснее. Интерьер полон случайных предметов, таких как статуи "крепкого капитана-мореплавателя" и "провокационной официантки в колпаке". И в каждом уголке есть что-то интересное - от фигурок животных до саркофага в египетском стиле.

Из гостиничной части посетители могут пройти по некогда тайному проходу, ведущему в паб Rita Jone's Locker Bar. Он оформлен в стиле старого китобойного судна.

В другой части гости могут посетить более уютное заведение Hideaway.

Большая часть меню - веганская и вегетарианская, но есть также несколько блюд с мясом и рыбой. Впрочем цены здесь вполне британские: пирог дня с картофелем фри или традиционный девонширский пирог с мясом и картофелем фри стоят по 18 фунтов (около 20 евро), а яблочный пирог или шоколадный торт "Дьявол" - 8,75 фунтов каждый (10 евро).

Те, кто хочет насладиться этим необычным пабом подольше, могут остановиться в "Паутинном зале" - коттедже прямо напротив отеля. Внутри есть две спальни с кроватями с балдахином, и каждая из них имеет собственную винтовую лестницу и ванную комнату в викторианском стиле. Стоимость проживания составляет от 198 фунтов (225 евро) за ночь, но минимальный срок проживания - три ночи.

