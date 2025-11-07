Очень важно не сопротивляться переменам, а понять их смысл.

Ноябрь 2025-го принесет непростую космическую динамику - последний в этом году ретроградный Меркурий обещает быть не менее насыщенным, чем весь текущий год. Его движение с 9 по 29 ноября охватит сразу два знака - Стрельца и Скорпиона, создавая эффект перехода от философских размышлений к эмоциональному погружению. Период может проявиться как торможение в делах, недопонимание в общении, сбои в технике или неожиданные перемены в личных убеждениях, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Такое астрологическое сочетание заставит многих задуматься о балансе между разумом и чувствами. Меркурий, отвечающий за мышление, речь и логику, в Стрельце подталкивает к переоценке мировоззрения, а войдя в Скорпиона - к эмоциональной глубине и внутренней трансформации. Этот переход словно открывает путь к очищению: важно не сопротивляться переменам, а понять их смысл.

Стрелец

Для Стрельцов это время станет настоящим зеркалом. Новости, разговоры или случайные откровения могут сбить с толку и заставить пересмотреть собственные мотивы. Важно не реагировать импульсивно - каждое слово сейчас весомо. После 18 ноября, когда Меркурий переместится в Скорпиона, появится желание отстраниться и побыть наедине с собой. Анализируя прошлое, вы осознаете, какие желания были навязаны, а какие - действительно ваши. Поспешные решения не рекомендуются: оптимальный момент для действий наступит ближе к середине декабря, когда Меркурий снова станет прямым.

Скорпион

Для Скорпионов ретроградный Меркурий станет зеркалом ценностей - материальных и личных. Возможно, придется пересмотреть бюджет, источники дохода или отношение к деньгам. Уже к 17 ноября, когда Меркурий соединится с Плутоном, вы поймете, что пришло время обновить стратегию и избавиться от всего, что мешает росту. Период с 22 по 24 ноября принесет вдохновение и возможность укрепить финансовую базу. Новые решения, даже если они требуют смелости, помогут вам обрести уверенность и устойчивость.

Рыбы

Рыб ждут перемены в профессиональной сфере. Меркурий, двигаясь в вашем доме карьеры, может вызвать путаницу в документах, переписке или переговорах. Чтобы избежать ошибок, стоит все проверять несколько раз и не торопиться с выводами. Вторая половина ретроградного периода окажется мягче - с 22 по 26 ноября появится шанс переосмыслить цели и вдохнуть жизнь в новые идеи. К декабрю вы почувствуете, что прежние профессиональные сомнения отступают, уступая место ясности и внутренней уверенности.

Телец

Для Тельцов этот период сосредоточен на сфере партнерства. Старые темы или незавершенные разговоры могут вернуться, требуя честности и открытости. Если с 9 по 12 ноября произойдет напряженная беседа, постарайтесь контролировать эмоции - слова сейчас обладают особой силой. Вторая декада месяца может стать испытанием на искренность. Влияние Лилит в Скорпионе пробуждает стремление к свободе и правде, а это может стать точкой обновления отношений. Новолуние в Скорпионе принесет возможность начать все с чистого листа, если вы решитесь быть честными не только с партнером, но и с собой.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака несут в себе силу рода.

Вас также могут заинтересовать новости: