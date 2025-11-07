Украина уже получила такие системы противовоздушной обороны.

В Rheinmetall говорят, что их зенитные системы Skynex подтвердили в Украине свою способность сбивать не только российские дроны, такие как "Шахед" и "Гербера", а и крылатые ракеты - Х-101 или "Калибр". Таким образом подтверждается универсальность комплекса. Об этом заявил генеральный директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер во время конференции по результатам третьего квартала 2025 года.

Как пишут аналитики Defense Express, хотя это выглядит как маркетинговое заявление, но на самом деле в сбивании дозвуковых крылатых ракет с помощью зенитно-артиллерийских систем нет ничего экстраординарного.

"Это достаточно штатный режим работы для таких средств, который обеспечивается РЛС, системами управления огнем и боеприпасами", - отмечают аналитики.

Так, существуют видеоподтверждения, как зенитки Gepard времен Холодной войны сбивали над украинским небом российские Х-101. Поэтому нет ничего удивительного, что современные аналоги способны на то же самое, отмечают эксперты.

"В общем, по сравнению с традиционными зенитно-ракетными комплексами, зенитно-артиллерийские системы гораздо дешевле в использовании и имеют больший боекомплект. Однако даже так производство специализированных боеприпасов для них все еще обходится недешево, хотя и ситуация улучшается с наращиванием массовости", - говорится в статье.

Система ПВО Skynex - что известно

Skynex является зенитным артиллерийским комплексом, который представили в ноябре 2021 года. Он представляет собой сетевую систему противовоздушной обороны с открытой архитектурой. В качестве главного вооружения выступают дистанционно управляемые 35-мм зенитные пушки Oerlikon Mk3.

Они имеют эффективную дальность стрельбы около 4000 м и, по словам специалистов, являются одним из наиболее эффективных средств борьбы с беспилотниками. Официально Силы обороны Украины сейчас имеют две системы ПВО Skynex и до конца 2025 года должны прибыть еще две.

