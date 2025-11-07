Помидоры дошли до предела и начали дешеветь: сколько стоит килограмм теперь

Предложение впервые за долгое время превысило спрос.

Оптовые цены в Украине на тепличные помидоры в конце недели составляют 70-80 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле, чем в прошлую пятницу.

Аналитики проекта EastFruit отмечают, что среди основных причин снижения стоимости овоща называют резкое падение спроса на томаты вместе с невысоким качеством предлагаемой к продаже продукции.

Продавцы, похоже, переиграли сами себя: подорожание помидоров в течение нескольких последних недель побудило их придерживать овощи на складах, чтобы заработать больше. В результате качество овоща начало ухудшаться.

Видео дня

В то же время большинство тепличных комбинатов быстро завершили уборку урожая текущего оборота. Поэтому некоторые производители предлагают к продаже остаточные партии помидоров, качество которых оценивается ниже среднего. Предложение, таким образом, тоже просело - но не так существенно, как спрос.

По состоянию на сегодня цена на украинские тепличные томаты фактически сравнялась с прошлогодней. По прогнозам, удешевление помидоров может продолжаться и в дальнейшем.

Цены на помидоры в супермаркетах Украины

Томат весовой в Varus сейчас продают со скидкой по 89,9 грн/кг.

Килограмм украинских томатов в Сильпо стоит 127,6 гривни.

Томаты тепличные в АТБ стоят 99,89 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние прогнозы

Эксперт Тарас Баштанники считает, что такие овощи, как картофель, морковь, свекла, лук и капуста, цены на которые сейчас сравнительно невысокие, не будут дорожать по крайней мере до конца года из-за того, что производителям не хватает площадей для их хранения.

По мнению экономиста Олега Пендзина, использование генераторов бизнесом в ноябре в условиях отключений электроэнергии не должно добавить к стоимости продуктов более 1,5%. В то же время в декабре следует ожидать более существенное, традиционное сезонное подорожание продуктов.

Вас также могут заинтересовать новости: