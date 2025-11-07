Председатель Правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков заявил, что размер расходов на выполнение специальных обязанностей (ПСО) по поддержке производителей возобновляемой электроэнергии в 2026 году должен быть увеличен до реального уровня, который обеспечит полное финансирование отрасли.

"Тариф на передачу "Укрэнерго" должен обеспечить покрытие расходов, как минимум текущего периода. Проектом тарифа на передачу предполагается установить расходы на выполнение ПСО ВИЭ в 2026 году, как у вас в таблице указано, 23,98 млрд грн. В то же время, расчет расходов на выполнение ПСО ВИЭ должен учитывать, как минимум, существующие показатели", - сказал Конеченков.

По его словам, при формировании тарифа необходимо учитывать реальные рыночные факторы, в частности цену продажи электроэнергии Гарантированным покупателем, курс евро, профиль генерации солнечных станций, а также влияние роста количества домашних СЭС.

"При учете всех факторов, для обеспечения 100% расчета с производителями ВИЭ в 2026 году, размер прогнозных расходов на ПСО ВИЭ по расчетам наших экспертов ассоциации должен составлять 29,54 млрд грн", - подчеркнул он.

Конеченков также обратил внимание на проблему накопленной задолженности перед производителями "зеленой" электроэнергии. По состоянию на 31 августа 2025 года долг за прошлые периоды составляет 11,6 млрд грн (без НДС).

"Проект тарифа на 2026 год предусматривает средства на корректировку дохода предыдущих периодов на сумму всего 2,2 млрд грн. При отсутствии дополнительных источников погашения задолженности остаток составит около 6,8 млрд грн. А сумма средств, предусмотренных статьей корректировки дохода ОСП за предыдущие периоды, должна быть увеличена до 9 млрд грн. Это наша позиция", - подчеркнул глава УВЭА.

Он добавил, что при отсутствии действенных механизмов покрытия накопленных долгов перед производителями ВИЭ, риски появления новых долгов и судебных исков остаются высокими.

Напомним, тариф на передачу электроэнергии может быть пересмотрен Регулятором. Однако, это решение НКРЭП подлежит дальнейшему обсуждению для окончательного принятия.