Лидером рейтинга стал австрийский курорт, который опередил популярные итальянские и французские направления.

Найти идеальные зимние условия для отдыха может стать проблемой из-за погоды и любителей горнолыжных курортов вместо рыхлого белого снега встретит слякоть - исследователи назвали места, где отдыхающие во время отпуска не разочаруются.

Как пишет The Daily Mail, во время лыжного сезона, который длится с декабря по апрель, резко возрастает количество онлайн-запросов со словами "рыхлый снег", сообщает компания Inghams Ski. В этом году по сравнению с прошлым количество таких поисков увеличилось на 46%.

"Теперь эксперты определили, где именно зимой 2025 года можно найти самый мягкий снег в мире", - отмечает The Daily Mail.

Видео дня

Так, бывший метеоролог Королевского флота Великобритании и основатель British Weather Services Джим Н. Р. Дейл совместно с Inghams Ski проанализировал лучшие условия для катания. Результатом исследования стало создание формулы "Powder Snow Score" - индекса, учитывающего шесть ключевых факторов: температуру поверхности, уровень осадков, влажность воздуха, температуру, скорость ветра и высоту над уровнем моря. На основе этих показателей эксперты определили идеальные условия для образования самого рыхлого, "перьевого" снега и оценили курорты по шкале от 0 до 100.

Лидером рейтинга, пишет издание, стал австрийский Вестендорф, который получил 84,8 балла и опередил популярные итальянские и французские направления. Курорт удобно расположен между регионами Китцбюэль и SkiWelt, что делает его привлекательным для лыжников и сноубордистов.

Второе и третье места заняли итальянские курорты: Ортизей с результатом 84 балла, который находится в сердце Доломитов, и Грессонеи - один из наименее известных, но чрезвычайно живописных горнолыжных уголков Европы (80,2 балла). В публикации говорится, что здесь можно насладиться катанием на большой высоте и нетронутыми трассами вне курортных зон. Четвертое и пятое места заняли Лех (Австрия) и Сольдеу (Андорра).

"Хотя большинство лучших мест для рыхлого снега расположены в Австрии и Италии, Швейцария и Франция также имеют немало высокорейтинговых курортов", - констатирует СМИ.

Как отметил руководитель зимнего направления Inghams Ski Мелвин Вестлейк, планируя горнолыжный отпуск, многие лыжники и сноубордисты - особенно опытные или те, кто хочет усовершенствоваться - отправляются на поиски powder snow.

"В отличие от утрамбованного снега, powder легкий, сухой, рыхлый и почти нетронутый. Когда скользишь по нему, кажется, будто плывешь в воздухе. Это невероятное ощущение, но найти такие условия не всегда просто. Именно поэтому мы и решили провести это исследование с Джимом Дейлом", - говорит эксперт.

Вестлейк добавил, что хоть снег и погода остаются непредсказуемыми, это исследование поможет тем, кто в этом сезоне ищет настоящий "пух".

"Помните, что лучший рыхлый снег обычно лежит в менее исследованных, внетрассовых местах. Поэтому стоит отправляться туда только с опытным гидом, который хорошо знает местность", - отмечает он.

12 самых красивых мест в Австрии, которые стоит посетить

Напомним, фотограф Керри Уокер назвала 12 лучших мест в Австрии, которые туристам обязательно стоит посетить. По ее словам, эта узкая, окруженная сушей страна скрывает в себе гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Среди самых красивых мест, по мнению Уокер, Целль-ам-Зе, где непревзойденная альпийская дикая природа, Вена, где непревзойденные по красоте дворцы, Линц понравится поклонникам современного искусства и тому подобное.

Вас также могут заинтересовать новости: