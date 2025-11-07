Чтобы определить, в каком настроении находится ваш кот, достаточно посмотреть на его поведение.

Если у вас есть кот и вы когда-нибудь задумывались, о чем думает это животное, то этот вопрос интересует не только вас. Как пишет the spruce Pets, коты могут воспринимать своих хозяев как неуклюжих больших котов, которые не всегда ведут себя так, как они того ожидают. В частности такую теорию выдвинул один из авторов книг о котах Джон Брэндшоу.

Писатель, который подробно изучал историю одомашнивания котов, а также взаимодействие между людьми и животными, в своей книге пишет, что поведение этих пушистиков по отношению к людям не отличается от их поведения по отношению к другим котам.

К примеру, коты подходят к своим хозяевам с поднятым хвостом и трутся о них, точно так же, как к другому коту, чтобы поздороваться. Также коты даже лижут своих хозяев, чтобы ухаживать за ними так же, как они делают это с другими котами.

"Короче говоря, ваш кот видит вас как огромное кошачье существо, которое ходит на двух ногах, непонятно почему носит одежду и часто делает странные вещи. Ваш кот может гадать, что странного и интересного вы сделаете в следующий раз", - пишет the spruce Pets.

О чем могут думать коты?

Возможно, люди никогда не узнают, о чем именно думает кот, но можно хорошо понять, что он чувствует, если научиться читать его выражения лица.

Недавнее исследование показало, что большинству людей довольно сложно читать выражения лица кошек.

К примеру, некоторые признаки того, что кошка чувствует спокойствие и умиротворение, включают расслабленное тело, уши в нейтральном положении и расслабленные усы. При этом зрачки глаз имеют вид небольших щелей.

"Признаки того, что кошка испытывает легкий стресс, включают напряженное тело, отвернутую голову, тело, наклоненное назад или присевшее низко к земле, усы, вытянутые вперед, и зрачки, слегка расширенные", - объясняют в издании.

Черты, указывающие на очень стрессированную, тревожную или напуганную кошку, включают: уши, отведенные назад или прижатые к голове, низко опущенный хвост, тело, прижатое к земле, волосы, стоящие дыбом на теле и хвосте (возможно, с изогнутой спиной), и сильно расширенные зрачки глаз. Кроме того, такой кот может шипеть, плеваться, рычать и бить лапами.

"Даже если вы никогда не узнаете наверняка, о чем думает ваша кошка, может быть интересно представить, что происходит в ее таинственном разуме. В следующий раз, когда вы увидите свою кошку, обратите внимание на ее выражение лица и язык тела и попробуйте представить, о чем она может думать. Возможно, ваша кошка просто думает о том, как сильно она вас любит", - добавляют в материале.

Другие интересные факты о котах

Также эксперты объяснили, почему кот постоянно переворачивает свою миску с водой. По их словам, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем, которые влияют на их естественную потребность в гидратации.

Кроме того, стало известно, почему кот повсюду ходит за своим хозяином. Несмотря на то, что коты являются независимыми животными, такое поведение может свидетельствовать о привязанности и привязанности.

