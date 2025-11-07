Новый законопроект должен автоматизировать часть процессов исполнительной службы, отвечающей за блокировку и разблокировку имущества должников.

На днях Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект, упрощающий исполнительное производство через цифровизацию. Фактически речь идет о том, чтобы упростить процедуру снятия арестов и блокировок с имущества должников, которые уже рассчитались с долгами. Об этом в комментарии УНИАН рассказал народный депутат от "Слуги народа", соавтор законопроекта Александр Федиенко.

Как пояснил народный избранник, законопроект не вносит никаких значительных изменений в порядок наложения ареста и блокировки имущества должников, ведь этот процесс в Украине и так уже автоматизирован. Зато он совершенствует процедуру снятия этого ареста, когда долги уплачены.

"Я водитель и у меня достаточно часто бывали случаи, когда меня штрафовали, я не знал, а потом мне блокировались счета. Это был полный трэш. Потому что я должен был бегать за исполнительной службой, доказывать им справки, что я оплатил штрафы. Затем эта исполнительная служба куда-то писала в банки эти запросы. Терялось где-то две-три недели. Сейчас это становится автоматически. Оплатив свой долг, с меня автоматически снимаются соответствующие обременения", - рассказал Федиенко.

Вместе с тем нардеп опроверг информацию о том, что новый законопроект якобы предоставляет исполнительной службе дополнительные полномочия по блокированию счетов, аресту и конфискации имущества.

"Если человек, который должник, который владеет каким-то имуществом, не платит долги, даже в рамках сегодняшнего действующего законодательства, по решению суда, у него могут забрать квартиру. Это просто действующее законодательство. И этот закон вообще не касается этих вопросов", - подчеркнул он, добавив, что и дальше конфискации будут возможны только по решению суда.

Сейчас этот законопроект ждет рассмотрения во втором чтении. А чтобы он окончательно вступил в силу, его еще должен подписать президент.

