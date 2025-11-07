В сети завирусился секретный отчет ЦРУ о 'параллельных измерениях'

"Процесс Шлюза" должен был научить человека покидать физическое тело и контактировать с "энергетическим полем Вселенной".

В 1983 году Центральное разведывательное управление США создало малоизвестный аналитический отчет, в котором серьезно рассматривался вопрос: может ли человеческий разум преодолеть границы пространства и времени. Документ под названием "Анализ и оценка процесса Шлюза" был рассекречен в 2003 году, но настоящую популярность приобрел только сейчас - благодаря соцсетям и многочисленным видео, которые называют его "доказательством силы сознания", пишет IFLScience.

Впрочем, несмотря на громкие заявления в TikTok и YouTube, отчет не подтверждает "закон притяжения" или концепцию "положительных вибраций", а скорее является попыткой совместить науку, медитацию, квантовую физику и парапсихологию в рамках одного эксперимента.

Что такое "Процесс Шлюза" (Gateway Experience)

Согласно отчету, "Gateway Experience" - это система тренировок, созданная Институтом Монро, которая должна была научить человека "гемисинхронизации" - согласованию волн мозга в правом и левом полушариях. Достигнув этого состояния с помощью специальных звуковых упражнений ("Пленки Шлюза"), человек якобы мог изменить сознание настолько, чтобы выйти за пределы физической реальности.

Видео дня

"По сути, Gateway Experience - это тренировка, которая усиливает согласованность мозговых волн и позволяет сознанию выйти за пределы времени и пространства", - говорится в отчете ЦРУ.

Авторы документа описывают Вселенную как систему взаимодействующих энергетических полей, где и человеческое сознание является лишь "вибрационным паттерном". Когда этот паттерн согласуется с "универсальным энергетическим полем", разум якобы способен выйти из тела и взаимодействовать с "вечным сознанием".

Возрождение спустя 40 лет

После рассекречивания в 2003 году документ оставался малозаметным, пока пользователи TikTok не "открыли" его заново. Теперь отрывки отчета распространяют как якобы доказательство существования параллельных измерений, а кто-то даже трактует его как подтверждение эзотерических практик.

Однако историки спецслужб убеждают: ЦРУ изучало процесс Gateway в контексте Холодной войны, как часть программ, связанных с гипнозом, контролем сознания и психическими экспериментами - не как попытку "пробудить третий глаз".

Вас также могут заинтересовать новости: