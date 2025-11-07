Генеральный директор компании уже отреагировал на такую популярность.

Во время празднования Хэллоуина в этом году сотни версий совы Duolingo собирали сладости, после чего руководство компании это заметило. Об этом пишет Business Insider.

Во время телеконференции о финансовых результатах генеральный директор компании Луис фон Ан обратил внимание на поток забавных и безумных костюмов на тему Duolingo, которые люди надевали на Хэллоуин в этом году.

"С точки зрения культурной релевантности и т.д., мы действительно видим полный подъем в этом направлении. По всему миру, несомненно, были тысячи костюмов на Хэллоуин, которые были просто костюмами Duolingo", - отметил он.

Фон Ан сказал об этом в ответ на вопрос аналитика о том, сосредотачивается ли приложение для изучения языков больше на продукте или на маркетинге.

"Если у нас есть продукт, который очень хорошо запоминается и одновременно очень хорошо учит, это лучшее, что можно сделать, и именно на это мы тратим большую часть наших усилий. Да, культурная релевантность имеет значение. Но для меня это лишь ускоритель к чему-то, где главным является сам продукт", - подчеркнул гендиректор компании.

Что известно о Duolingo

Это приложение известно своими креативными и вызывающими чувство вины сообщениями и публикациями в соцсетях. По словам экспертов по маркетингу, такой подход работает, особенно с поколением Z, ведь зеленый талисман совы приложения имеет аутентичный и последовательный вид.

"Будь то на телевидении, в рекламе на YouTube или в TikTok, где Duolingo имеет более 16,8 миллиона подписчиков, компания является одной из первых, кто использует вирусные, часто специфические для конкретной страны тренды", - добавили в BI.

Тренд на Duolingo во время Хэллоуина

В дни, предшествовавшие Хэллоуину, люди публиковали фото своих костюмов, вдохновленными Duolingo, в TikTok, Instagram и X. Многие оделись как зеленая сова-талисман, а некоторые воссоздали других анимированных персонажей из приложения, таких как Лили, которая является дерзким подростком с фиолетовыми волосами.

"Один костюм, опубликованный в видео на TikTok, стал особенно популярным. В видео, которое набрало 10,1 миллиона просмотров, можно увидеть мускулистого мужчину без рубашки в зеленых шортах, с зеленой краской на теле и маской совы Duolingo, который танцует со своим другом, одетым в костюм скелета. Костюм вызвал бурные комментарии пользователей", - рассказали в издании.

В частности были такие комментарии:

"Если бы это было мое напоминание от Duolingo, я бы вдруг стал самым пунктуальным студентом в мире".

"Я забыл выучить испанский, приди и похити меня".

Сама компания также присоединилась к шутке:

"Да, я тренируюсь".

