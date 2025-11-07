Волонтеры 'Украинской команды' и Владимир Кличко передали дроны 72 бригаде, которая защищает Покровск, - Палатный

Волонтеры "Украинской команды" и Владимир Кличко передали большую партию дронов 72 бригаде, которая защищает Покровское направление. Об этом сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

"Благодаря Владимиру Кличко передали большую партию дронов бойцам легендарной 72 бригады имени Черных Запорожцев. Это те ребята, которые с первого дня полномасштабного вторжения защищали Киев и Киевскую, Харьковскую области. А сегодня бьют врага на Покровском направлении", - сказал Артур Палатный.

Он отметил, что бойцам на Покровском направлении очень нужна помощь.

"Покровское направление сегодня - самое горячее. Там идут тяжелые бои. Наши защитники ценой колоссальных усилий и отваги сдерживают врага. А мы должны им помочь. Уверен, что уже завтра эти дроны полетят на головы оркам", - заявил руководитель волонтерского штаба.

Владимир Кличко поблагодарил воинов за мужество и подчеркнул, что дроны помогут сохранить жизнь наших защитников.

"Это беспилотное оборудование поможет защищать нашу страну. А также поможет нашим героям - сохранит их жизни. Спасибо вам, ребята! Вместе с хорошим настроением к Победе!" - сказал Кличко во время передачи дронов.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко и "Украинская команда" привезли нескольким бригадам на Донбасс дроны различных типов и системы РЭБ.

Также сообщалось, что Владимир Кличко благодаря поддержке иностранных партнеров передал на передовую 6 бронированных автомобилей "Кобра", каждый из которых стоит около 250 тысяч долларов.

