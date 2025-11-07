Звездную американскую актрису Анджелину Джоли, которая на днях посетила Херсон, вероятно, заметили на западе Украины.

Как сообщают украинские Telegram-каналы, амбассадора доброй воли ЮНИСЕФ увидели на одной из автозаправочных станций Тернополя. В сети распространили снимки с камеры видеонаблюдения, на которых женщина, которая очень напоминает Джоли, заказывает кофе.

Сейчас подтверждений или других деталей ее визита в Тернополь нет, однако вполне возможно, что кортеж голливудской актрисы просто направляется этим путем из Украины.

Видео дня

Вас также могут заинтересовать новости: