Компания заявила, что модернизирует заводы для переработки нефти не из России.

Единственная нефтяная компания Венгрии - MOL - заявила, что может закупать большую часть нефти из нероссийских источников. Заявление прозвучало накануне встречи президента США Дональда Трампа и премьера Венгрии Виктора Орбана, посвященной американским санкциям против российской нефти, сообщает Bloomberg.

Компания, которая управляет нефтеперерабатывающими заводами в Венгрии и Словакии, уточнила, что может получать до 80% нефти из альтернативных источников по трубопроводу из Хорватии в случае прекращения поставок российской нефти через Украину.

"В случае значительного сокращения поставок нефти по трубопроводу "Дружба", компания MOL может увеличить использование Адриатического трубопровода и обеспечить около 80% потребностей своих нефтеперерабатывающих заводов, не имеющих выхода к морю, хотя это связано с более высокими техническими рисками и логистическими затратами", - говорится в финансовом отчете MOL, опубликованном в пятницу.

Издание отмечает, что заявление венгерского нефтяного гиганта символизирует поворотный момент от многомесячной риторики Орбана, что Венгрия не имеет альтернативы РФ в вопросах энергетики.

Журналисты напоминают, что Будапешт увеличил закупки российских энергоносителей после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, и около 90% нефти получает из "страны-бензоколонки". К тому же администрация Орбана и MOL до сих пор последовательно преуменьшали потенциальную роль Адриатического трубопровода для поставок нефти, аргументируя это тем, что Венгрия не имеет выхода к морю, поэтому единственный эффективный источник энергоресурсов - Россия.

Неудивительно, что венгерский премьер в интервью государственным СМИ заявлял, что невозможность получить отсрочку для Будапешта в отношении нефтяных санкций против Москвы будет означать тяжелые времена для венгров.

Теперь же MOL заявила, что "осторожно продвигается" с модернизацией своих нефтеперерабатывающих заводов в Венгрии и Словакии, чтобы увеличить мощности по переработке нерусской нефти.

"Будущее MOL зависит, в первую очередь, от постепенного отказа от российской сырой нефти", - отметил аналитик Erste Bank Тамаш Плецер.

Отказ ЕС от российской нефти и санкции США

В июне Еврокомиссия представила план постепенного отказа от импорта российской нефти и газа, который предусматривает завершение поставок энергоносителей из страны-агрессора с 1 января 2028 года. Страны ЕС в основном поддерживают план и в неофициальных разговорах отмечают, что проблем с его принятием не будет.

После американских санкций против "Лукойла" и "Роснефти", которые вступят в силу во второй половине ноября, от российской нефти начали отказываться даже ее главные покупатели. Так, на следующий день после объявления о санкциях, государственные НПЗ Китая приостановили закупку российской нефти.

Кроме этого, по словам президента США Дональда Трампа, Индия в значительной степени прекратила закупку российской нефти.

