Актриса приехала в город, который страдает от российского "сафари на людей".

Американская актриса, фотомодель и амбассадор доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли во время визита на юг Украины побывала в антидроновом тоннеле, который защищает машины от российских беспилотников.

Снимок, на котором голливудская звезда стоит в таком тоннеле в защитной каске и бронежилете, опубликовала в микроблоге X журналистка Зарина Забриски. Она назвала его фотографией года.

"Анджелина Джоли в туннеле против дронов. Благодаря Джоли мир теперь знает: Херсон, украинский город, живет, за милю от фронта, под непрерывными атаками дронов малой дальности. Искренне благодарны".

Пост собрал множество комментариев, в которых украинцы и иностранцы восхищаются смелостью обладательницы двух премий "Оскар":

"На этом фото она выглядит до смерти напуганной. Она серьезно рискует своей жизнью, делая это".

"Спасибо, Зарина, и спасибо, Джоли, за твое мужество и информацию, которую ты доносишь миру. Почему никто из высокопоставленных чиновников ООН не приехал и не стал свидетелем всего, что происходит в Херсоне? Никто из них не ищет способов привлечь Россию к ответственности".

"Она смелая. Но именно это нужно, чтобы быть посланником ООН по делам беженцев. Она завершила или возглавила более 60 проектов ООН в пользу и защиту беженцев во всем мире".

"Мне нравится, что она лично приехала в мой город. Она использовала свою славу для доброго дела. Я хочу снова увидеть Херсон...".

Напомним, о визите Джоли в Херсон стало известно 5 ноября. Он прошел в сложных обстоятельствах - город до сих пор находится под угрозой из-за близости фронта и жестоких российских обстрелов.

