После решения ОПЕК+ увеличить добычу нефти, Саудовская Аравия снизила цены для азиатских покупателей.

Цены на нефть утром в пятницу, 7 ноября, выросли, однако по результатам недели стоимость "черного золота" на мировом рынке направляется к очередному падению, сообщает Reuters.

По данным портала Investing, по состоянию на 12:53 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 78 центов, до 64,16 доллара за баррель. Стоимость американской нефти марки WTI выросла на 81 центов, до 60,24 доллара за баррель.

Однако журналисты Reuters ожидают, что стоимость нефти марок Brent упадет на 2% по итогам недели, что будет вторым недельным падением подряд, поскольку ведущие мировые производители увеличивают добычу.

Аналитик IG Markets Тони Сайкамор добавляет, что недельному снижению стоимости "черного золота" также поспособствовало неожиданное увеличение запасов нефти в США, что вызвало беспокойство относительно "лишних" баррелей на рынке.

"Это было усилено потоками, направленными на избежание рисков, что поддержало доллар, а также продолжающимся шатдауном в США, который продолжает омрачать экономическую активность", - добавил он

К тому же после того как ОПЕК+ решила увеличить добычу нефти в декабре на 137 тысяч баррелей в сутки, ключевой член группы и крупнейший в мире экспортер нефти - Саудовская Аравия - резко снизила цены на свою нефть для азиатских покупателей в декабре.

В то же время санкции Европы и США против России и Ирана удерживают цены от более глубокого падения и способствуют текущему росту. Кроме этого Китай - крупнейший импортер нефти в мире - в октябре увеличил импорт "черного золота" на 2,3% по сравнению с сентябрем.

Цены на нефть в октябре зафиксировали третье подряд месячное снижение. Этому способствовала плохая экономическая статистика из Китая и увеличение поставок "черного золота" от основных производителей.

В то же время, на старте первой торговой сессии ноября "черное золото" возобновило рост, несмотря на решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти в декабре.

Третья по величине нефтегазовая компания Норвегии считает, что в 2026 году стоимость "черного золота" не опустится значительно ниже 60 долларов за баррель.

