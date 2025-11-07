На заводе изготавливают продукцию для нужд российской оккупационной армии и военно-промышленного комплекса,

6 ноября мастера дальнобойных дронов Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли успешное огневое поражение по Стерлитамакскому нефтехимическому заводу (СНХЗ).

Завод расположен в Башкортостане, это одно из ключевых предприятий нефтехимпрома государства-агрессора, сообщили в ГУР.

Отмечается, что на заводе изготавливают продукцию для нужд российской оккупационной армии и военно-промышленного комплекса, в частности - ионол, авиационный бензин, синтетические полимеры.

"В результате удара по вражескому нефтехимическому предприятию возник пожар на территории цеха по производству агидола - присадки к авиационному топливу", - проинформировали в разведке.

Силы обороны выжигают российскую энергетику

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 ноября на территории России подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Это одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составлял 4,8 млн тонн. Предприятие привлечено к обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

В результате удара было зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6.

Также в ночь на 6 ноября подразделения Сил специальных операций поразили логистические объекты врага на территории временно оккупированного полуострова Крым. В частности, дроны ССО поразили нефтебазу "Гвардейская", вблизи поселка Гвардейск, ВОТ Крым. Был уничтожен резервуар РВС-400. В момент удара он был заполнен. Также дроны ССО поразили несколько нефтебаз и складов ГСМ в Симферополе и окрестностях, поселок Битумное. Были уничтожены объекты резервуарного парка.

