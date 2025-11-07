Андрюс Кубилюс призвал США координировать сокращение войск в Европе с союзниками.

Европа должна признать то, что она больше не живет в мире, где американцы заботятся об обороне региона, а она наслаждается дивидендами мира. Об этом заявил комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса и экс-премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс в интервью The Washington Post.

"Все кончено. Поэтому нам нужно начать готовиться", - сказал он.

По его словам, США должны согласовывать с лидерами европейских стран любые планы по выводу войск из Европы. Политик подчеркнул, что надеется на четкое и практическое соглашение с Вашингтоном, в котором будет подробно изложен график вывода американских войск или активов таким образом, чтобы европейские вооруженные силы могли проводить ротацию и заполнять любые пробелы.

Видео дня

Кубилюс добавил, что не может точно предсказать, к чему приведут такие действия США. Тем не менее, он надеется, что Вашингтон будет больше координироваться со своими европейскими союзниками.

"Я абсолютно трансатлантист. Но я также пытаюсь предложить какие-то практические долгосрочные взгляды, которые нам необходимы. Они скажут: "Мы постепенно уходим. Будьте уверены в ядерном зонтике на более длительный срок, но сейчас нам нужно переместить сухопутные войска или что-то еще. И давайте посмотрим с практической точки зрения, когда вы будете готовы к замене"", - заявил политик.

В издании отметили, что крупные европейские страны, такие как Франция и Великобритания, пытались в частном порядке убедить администрацию Трампа, что любые шаги должны планироваться совместно с НАТО и не должны становиться неожиданностью. Они аргументировали свою позицию тем, что Россия может воспринять это как серьезное разногласие между западными союзниками.

США отзывают значительную часть войск из четырех стран Европы - что известно

Напомним, что ранее румынский портал G4Media писал, что США планируют сократить свои военные контингенты сразу в нескольких странах Восточной Европы, включая Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию. По данным источников, 27 октября по официальным каналам НАТО было объявлено о решении отозвать около 800 военных из Румынии. Это решение принято Белым домом и уже вступило в силу.

По словам источников издания, решение США не имеет отношения к внутриполитической ситуации в Румынии. Американских военных также планируют выводить из Венгрии, что свидетельствует о более широком стратегическом пересмотре.

Вас также могут заинтересовать новости: