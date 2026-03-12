Пилоты Lufthansa начали двухдневную забастовку: сотни рейсов будут отменены

В первую очередь ожидаются отмены рейсов в главных немецких авиационных хабах – Мюнхене и Франкфурте-на-Майне.

Утром 12 марта 2026 года пилоты крупнейшей авиакомпании Германии Lufthansa начали масштабную забастовку, которая, как ожидается, продлится два дня. Это уже не первая подобная акция с начала года – как и ранее, пилоты требует пересмотра зарплат и пенсий.

Как забастовка пилотов Lufthansa затронет пассажиров

Как сообщает Der Spiegel, в первую очередь ожидаются отмены рейсов в главных немецких авиационных хабах – Мюнхене и Франкфурте-на-Майне.

Тем временем, в компании уверяют, что как минимум половина запланированных рейсов будет выполнена в оба дня забастовки.

При этом на дальнемагистральных маршрутах может быть отменено до 60 процентов рейсов.

Ранее в профсоюзе пилотов Vereinigung Cockpit признали, что эта забастовка будет меньше, чем первая волна месяц назад: лидер профсоюза Андреас Пинейро ожидает около 300 отмен рейсов в день. Он заявил, что этого будет достаточно, и это часть стратегии профсоюза.

Дл сравнения, во время первой волны забастовок 12 февраля было отменено около 800 рейсов, что более чем вдвое превышает нынешнее число. Тогда в забастовке также участвовал профсоюз бортпроводников UFO.

Для обеспечения выполнения рейсов Lufthansa планирует задействовать более крупные самолеты, перевести свои рейсы на рейсы других авиакомпаний группы, не затронутых забастовкой, и привлечь экипажи-добровольцы.

Пассажиры, чьи рейсы были отменены, будут оперативно уведомлены по электронной почте, сообщили в компании. Пассажиры, с которыми не связались, могут пока считать, что их рейс не будут затронуты.

Также забастовка не затронет рейсы на Ближний Восток, где итак хватает проблем из-за войны в Иране.

Ситуация с авиаперевозками на Ближнем Востоке

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, начавшаяся 28 февраля 2026 года военная операция США и Израиля в Иране фактически парализовала международные авиаперевозки в регионе.

В первую очередь пострадал один из крупнейший авиационных хабов мира – международный аэропорт Дубая, куда влетел иранский беспилотник. Из-за этого аэропорт практически остановил работу, а тысячи людей оказались в ловушке. На данный момент там выполняются только эвакуационные рейсы, а цены на них заоблачные.

Стоит отметить, что ситуация повлияла на авиаперевозки по всему миру. Из-за закрытия воздушного пространста над странами Персидского залива авиакомпании вынуждены совершать рейсы в облет через узкие коридоры. Это, в свою очередь, привело к росту цен из-за повышенного ажиотажа – от Европы до Азии и Австралии. Также на цены влияет подорожание нефти из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

