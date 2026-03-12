Сможет ли способность Украины сбивать 'Шахеды' повлиять на Трампа: The Hill нашел ответ

Способность Украины внести вклад в противодействие "Шахедам" в Персидском заливе найдет отклик у Трампа и это покажет ему, что у Киева действительно есть больше "козырей", чем у Кремля. Однако есть один большой нюанс.

Украина стремится использовать ситуацию вокруг Ирана для укрепления связей с администрацией президента Дональда Трампа и демонстрации своих военных инноваций, поскольку мирные переговоры с Россией отодвинуты на второй план для США.

Как пишет издание The Hill, нынешний конфликт на Ближнем Востоке предоставляет Киеву возможность использовать свой технологический опыт, предлагая США и их союзникам в Персидском заливе экспертов по борьбе с "Шахедами".

Сотрудник Фонда Карнеги Эрик Чиарамелла заявил изданию, что президент Украины Владимир Зеленский делает этот шаг по двум причинам: чтобы показать ценность оборонного партнерства с США и свои передовые технологии борьбы с беспилотниками в надежде заключить сделку со странами региона.

Видео дня

"... Это кажется довольно выгодной сделкой для всех. Дело не только в США. Это действительно показывает, насколько актуальны эти возможности, и что другие страны должны задуматься о том, чтобы в будущем обратиться к Украине за решениями".

Однако, как указало издание, эксперты скептически отнеслись к тому, что усилия Киева на Ближнем Востоке произведут впечатление на Трампа и изменят его позицию касательно мирных переговоров.

Заместитель директора Фонда защиты демократий Джон Харди допустил, что способность Украины внести вклад в противодействие "Шахедам" в Персидском заливе найдет отклик у Трампа и это покажет ему, что у Украины действительно есть больше "козырей", чем у России.

"Но мне кажется, что подход Трампа принципиально не изменится", высказал мнение Харди.

Вместо этого Харди заявил изданию, что ведущие переговорщики США, спецпредставитель Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, "вероятно, продолжат настаивать на сделке, которая будет требовать территориальных уступок от Украины, поскольку они видят в этом ключ к заключению мирного соглашения".

Бранислав Сланчев, профессор политологии Калифорнийского университета поддержал оценку Харди, утверждая, что будет трудно заставить любую из сторон отказаться от своих позиций:

"В итоге вы не можете завоевать расположение кого-либо в том смысле, что все в значительной степени определились с тем, чего они хотят достичь и как".

Сланчев выразил мнение, что в итоге Трамп действует в рамках тех ограничений, которые наложил на него Конгресс европейцев".

Украина и борьба с "Шахедами"

За время войны с Россией Украина смогла разработать недорогой беспилотник-перехватчик, а также другие средства ПВО и датчики, превратившись в ведущего эксперта по борьбе с "Шахедами".

На прошлой неделе США официально обратились к Украине за помощью в борьбе с этими иранскими беспилотниками. Потом Зеленский подтвердил, что украинские военные эксперты направляются в регион Персидского залива, чтобы помочь союзникам США в сбитии иранских беспилотников.

Кроме того, Украина направила специалистов по ПВО на американскую военную базу в Иордании.

Предложение Украины помочь в сбитии тегеранских беспилотников прозвучало на фоне сообщений о том, что Россия, союзник Ирана, предоставляет Ирану разведданные, включая местоположение американских самолетов и военных кораблей.

Вас также могут заинтересовать новости: