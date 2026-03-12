Бобры и барсуки вместо Черчилля и Джейн Остин: Банк Англии изменит дизайн банкнот

Банк Англии намерен изменить дизайн своих банкнот. Вместо выдающихся исторических лиц на фунтах стерлингов будет изображена дикая природа, что нарушает полувековую традицию.
Пресс-служба Банка пишет, что на нынешних банкнотах изображены бывший премьер-министр сэр Уинстон Черчилль (5 фунтов), писательница Джейн Остин (10 фунтов), художник Дж. М. У. Тернер (20 фунтов) и математик и компьютерный ученый Алан Тьюринг (50 фунтов).
В то же время король Карл III останется на лицевой стороне банкнот.
Новый внешний вид банкнот стал результатом обсуждения, в котором приняли участие 44 000 человек, из них 60% поддержали тему дикой природы, а не архитектуру и достопримечательности, исторических личностей, искусство, культуру и спорт, инновации и знаменательные события.
Летом должно пройти второе общественное обсуждение, в рамках которого определят, какие именно элементы природы будут размещены на банкнотах. В Англии обитает множество диких животных, в том числе лисы, барсуки, бобры, белки, выдры, олени и тюлени.
Новые банкноты поступят в обращение только через несколько лет.
Самая крупная банкнота, выпущенная Банком Англии, имеет номинал 50 фунтов стерлингов.
Деньги других стран мира - последние новости
В августе 2025 года об обновлении дизайна своей валюты заговорили в Швейцарии. Так, Швейцарский национальный банк опубликовал 12 возможных дизайнов новых франковых банкнот. На купюрах будет изображена "Швейцария и ее высоты".
Кроме того, Европейский центральный банк впервые с момента введения евро в наличное обращение 23 года назад изменит дизайн банкнот, чтобы сделать их более привлекательными и узнаваемыми. ЕЦБ рассматривал два варианта дизайна - европейская культура или сочетание рек, птиц и европейских учреждений.