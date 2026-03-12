Бобры и барсуки вместо Черчилля и Джейн Остин: Банк Англии изменит дизайн банкнот

Национальные банки время от времени меняют дизайн банкнот для их лучшей защиты от подделок.

Банк Англии намерен изменить дизайн своих банкнот. Вместо выдающихся исторических лиц на фунтах стерлингов будет изображена дикая природа, что нарушает полувековую традицию.

Пресс-служба Банка пишет, что на нынешних банкнотах изображены бывший премьер-министр сэр Уинстон Черчилль (5 фунтов), писательница Джейн Остин (10 фунтов), художник Дж. М. У. Тернер (20 фунтов) и математик и компьютерный ученый Алан Тьюринг (50 фунтов).

В то же время король Карл III останется на лицевой стороне банкнот.

Новый внешний вид банкнот стал результатом обсуждения, в котором приняли участие 44 000 человек, из них 60% поддержали тему дикой природы, а не архитектуру и достопримечательности, исторических личностей, искусство, культуру и спорт, инновации и знаменательные события.

Летом должно пройти второе общественное обсуждение, в рамках которого определят, какие именно элементы природы будут размещены на банкнотах. В Англии обитает множество диких животных, в том числе лисы, барсуки, бобры, белки, выдры, олени и тюлени.

Новые банкноты поступят в обращение только через несколько лет.

Самая крупная банкнота, выпущенная Банком Англии, имеет номинал 50 фунтов стерлингов.

Деньги других стран мира - последние новости

В августе 2025 года об обновлении дизайна своей валюты заговорили в Швейцарии. Так, Швейцарский национальный банк опубликовал 12 возможных дизайнов новых франковых банкнот. На купюрах будет изображена "Швейцария и ее высоты".

Кроме того, Европейский центральный банк впервые с момента введения евро в наличное обращение 23 года назад изменит дизайн банкнот, чтобы сделать их более привлекательными и узнаваемыми. ЕЦБ рассматривал два варианта дизайна - европейская культура или сочетание рек, птиц и европейских учреждений.

