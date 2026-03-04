Эвакуация из Дубая достигла рекордных $250 тысяч за семью: цены на чартеры удвоились, - FT

Цены на частные самолеты и наземный транспорт резко выросли, многие люди пытаются покинуть регион из-за обострения конфликта.

Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке все больше туристов и сотрудников компаний пытаются покинуть Дубай. Стоимость эвакуации семьи с двумя детьми может достигать 250 тысяч долларов, особенно если используются частные самолеты, пишет Financial Times.

По данным страховых компаний, предоставляющих защиту в кризисных ситуациях, бизнес тратит десятки и даже сотни тысяч долларов на эвакуацию сотрудников из Дубая, поскольку цены на чартерные самолеты и аренду транспорта резко выросли.

Конфликт продолжается уже пятый день. Хотя некоторые рейсы из эмирата начали восстанавливаться после нескольких дней прекращения полетов, все больше жителей и работников ищут возможность выехать из города.

Видео дня

По словам одного из страховщиков, общая стоимость эвакуации семьи из двух взрослых и двух детей может стоить до 250 тысяч долларов, если приходится пользоваться частным самолетом. В отрасли отмечают, что цены на чартеры примерно удвоились с прошлых выходных.

Также резко подорожали поездки наземным транспортом. Аренда такси или частного микроавтобуса из Дубая в Маскат в Омане или Эр-Рияд в Саудовской Аравии, которые являются одними из самых популярных направлений для тех, кто покидает город, теперь стоит тысячи долларов вместо нескольких сотен, как было раньше. Один из руководителей страховой компании отметил, что цены на такси уже превышают 5 тысяч долларов, а коммерческих рейсов почти нет.

Хотя компании советуют сотрудникам работать удаленно, все больше жителей и туристов стремятся уехать, поскольку конфликт не демонстрирует признаков завершения.

"До вторника (3 марта, - УНИАН) люди оставались, они были более или менее спокойны и говорили, что не поедут. Теперь они все понимают, что это займет некоторое время. Сейчас люди уезжают в Оман и покидают страну", - отметила руководитель туристического агентства для состоятельных клиентов Globe7 Дарья Гуристримба.

Об отъезде семей свидетельствует и рост запросов на перелеты с домашними животными. Основатель компании EnterJet Чарльз Робинсон отметил, что за последние сутки значительно увеличилось количество заявок на эвакуацию с животными, ведь многие семьи решили полностью покинуть регион.

Несмотря на частичное возобновление авиасообщения с Дубаем и Абу-Даби, количество рейсов остается ограниченным. Авиакомпании Emirates, Flydubai и Etihad выполняют некоторые рейсы для возвращения пассажиров, но регулярное сообщение пока приостановлено. Рейсы Qatar Airways остаются отмененными из-за закрытого воздушного пространства Катара, а десятки тысяч пассажиров, которые должны были вылетать из основных аэропортов региона, все еще остаются заблокированными.

В то же время правительства ряда стран, в частности Великобритании, Франции, Германии и Италии, организуют репатриационные рейсы, чтобы вернуть своих граждан домой. Например, авиакомпании Air France и KLM выполнили по одному рейсу из Маската 3 марта, а немецкая Lufthansa планирует вылет из этого города для эвакуации граждан Германии.

Война в Иране и закрытие неба - последние новости

28 февраля после начала военной операции США в Иране авиасообщение по всему миру было сильно нарушено. После того как на следующий день иранские ракеты и дроны атаковали аэропорты в ОАЭ, Кувейте и Бахрейне, тысячи рейсов были отменены, а десятки тысяч туристов оказались в ловушке.

Из-за активных обстрелов по всему Ближнему Востоку авиакомпаниям пришлось оперативно менять маршруты полетов. Они оказались загнаны в так называемый Кавказский коридор, то есть в узкое воздушное пространство над Арменией, Грузией и Азербайджаном, соединяющее Европу и Азию.

4 марта стало известно, что цены на авиабилеты в Азию, как из Европы, так и из Австралии, резко выросли после закрытия ключевых ближневосточных аэропортов из-за войны США и Израиля против Ирана.

Вас также могут заинтересовать новости: