Гороскоп на неделю по картам Таро: Овнам - прорыв, Стрельцам - новые чувства

Гороскоп на неделю до 15 марта 2026 года по картам Таро приносит каждому знаку Зодиака новые подсказки судьбы. Расклад показывает, что для многих начинается период перемен. Общая карта недели - "Колесо Фортуны", символизирующее долгожданный поворот событий в благоприятную сторону.

Овен

Карты недели: "Паж Жезлов" и "Четверка Пентаклей" (перевернутая). Овны, ваши усилия начинают приносить ощутимые результаты, хотя не все вокруг будут искренне радоваться вашим успехам. "Паж Жезлов" говорит о вдохновляющем прорыве, который стал возможен благодаря смелости и готовности рискнуть. Перевернутая "Четверка Пентаклей" намекает, что кто-то может скептически относиться к вашим достижениям и считать их проявлением чрезмерных амбиций. Однако ближе к концу недели ситуация покажет обратное: ваши действия лишь подтверждают, что вы уверенно движетесь вперед.

Телец

Карта недели: "Тройка Мечей". Тельцы, эта карта указывает на завершение этапа, которое может сопровождаться легкой грустью, но вряд ли станет для вас неожиданностью. "Тройка Мечей" говорит о разочаровании, связанном с окончанием определенной истории, однако вы уже внутренне были готовы к этому моменту. Переход Луны из Скорпиона в Стрельца подталкивает к честному самоанализу и помогает увидеть ценность полученного опыта. Иногда завершение оказывается важным шагом, который освобождает пространство для новых возможностей.

Близнецы

Карты недели: "Иерофант" и "Повешенный". Близнецы, эта неделя может принести результаты вашего терпения и веры. "Иерофант" и "Повешенный" вместе говорят о доверии к жизненному процессу и способности принимать происходящее без лишнего сопротивления. Даже в период неопределенности вы сохраняли открытость к новым возможностям, и теперь это начинает приносить плоды. После 10 марта, когда Юпитер развернется в прямое движение, могут появиться позитивные изменения в вопросах финансов, репутации или личных достижений.

Рак

Карта недели: "Семерка Пентаклей" (перевернутая). Раки, успех на этой неделе может сопровождаться неожиданной реакцией окружающих. Перевернутая "Семерка Пентаклей" намекает, что ваши достижения способны вызывать не только радость, но и зависть. Когда Луна перейдет в Козерог, подобные эмоции могут проявиться заметнее, однако вряд ли они смогут серьезно повлиять на ваше настроение. Этот период напоминает: когда человек начинает уделять больше внимания собственным границам и развитию, не всем вокруг это оказывается комфортно.

Лев

Карта недели: "Башня". Львы, эта неделя может стать переломной, поскольку "Башня" указывает на резкий поворот событий или ситуацию, способную изменить привычный порядок вещей. Иногда такие моменты сначала кажутся хаотичными, но именно они открывают дорогу обновлению. Ближе к середине недели в центре внимания могут оказаться вопросы отношений или совместных решений. Этот период подталкивает к переменам и может означать пересмотр старых договоренностей или начало совершенно нового этапа.

Дева

Карта недели: "Суд" (перевернутый). Девы, на этой неделе может измениться ваше отношение к чужим оценкам и мнению окружающих. Перевернутый "Суд" говорит о внутреннем переломе, когда старые сомнения постепенно уступают месту уверенности. Луна в Скорпионе подталкивает к откровенным разговорам и помогает выразить свою позицию. Уже вскоре вы почувствуете поддержку со стороны людей, которые действительно понимают вас. Этот период помогает отпустить прошлые переживания и перестать слишком сильно зависеть от чужих слов.

Весы

Карта недели: "Восьмерка Кубков" (перевернутая). Весы, похоже, вы устали от ситуации, которая больше не приносит удовлетворения. Перевернутая "Восьмерка Кубков" указывает на момент решения: вы готовы оставить позади то, что перестало соответствовать вашим ожиданиям. Переход Луны в Стрелец может вызвать глубокие размышления о пережитом опыте, но вместе с этим приходит ощущение надежды. Вместо того чтобы зацикливаться на разочаровании, вы постепенно сосредотачиваетесь на собственном росте и будущих перспективах.

Скорпион

Карта недели: "Солнце" (перевернутое). Скорпионы, на этой неделе главным источником уверенности становитесь вы сами. Перевернутое "Солнце" говорит о необходимости искать поддержку внутри себя и доверять собственным ощущениям. Начало недели проходит под влиянием Луны в вашем знаке, усиливая склонность к самоанализу. Постепенно приходит понимание, что многие ответы давно находятся внутри вас. Этот период помогает лучше понять свои мотивы и объяснить окружающим собственные взгляды.

Стрелец

Карта недели: "Десятка Мечей" (перевернутая). Стрельцы, карта указывает на завершение сложного периода и постепенное восстановление сил. Перевернутая "Десятка Мечей" говорит о том, что вы уже проделали важную внутреннюю работу и готовы двигаться дальше. Теперь появляется возможность открыть себя новым чувствам и идеям, даже если прошлый опыт был непростым. Луна в вашем знаке напоминает о пройденном пути и подчеркивает ценность уроков, которые вы получили за это время.

Козерог

Карта недели: "Суд" (перевернутый). Козероги, на этой неделе внимание окружающих может неожиданно оказаться приковано к вам. Перевернутый "Суд" связан с переоценкой прошлого опыта и признанием достигнутых результатов. Когда Луна войдет в ваш знак, может появиться ощущение ясности относительно собственного пути. Этот период напоминает о том, сколько усилий было вложено в достижение целей. Иногда важно остановиться и позволить себе увидеть, какой путь уже был пройден.

Водолей

Карта недели: "Верховная Жрица". Водолеи, ваша интуиция на этой неделе особенно сильна. "Верховная Жрица" говорит о способности чувствовать развитие событий заранее и замечать скрытые детали происходящего. Возможно, вам будет казаться, что вы интуитивно понимаете, как всё сложится дальше, и в этом ощущении действительно есть доля правды. Движение убывающей Луны через несколько знаков усиливает вашу наблюдательность и помогает принимать стратегические решения.

Рыбы

Карта недели: "Паж Кубков". Рыбы, эта неделя проходит под знаком чувств, вдохновения и интуиции, поскольку "Паж Кубков" символизирует искренность, мечты и доверие внутреннему голосу. Вы можете почувствовать прилив вдохновения, который подталкивает двигаться в сторону собственных желаний и творческих идей. Переход Весты в ваш знак усиливает преданность вашим надеждам и планам, помогая смелее проявлять таланты. Если вы будете следовать интуиции, она сможет привести вас туда, где ваши способности раскроются наиболее ярко.

