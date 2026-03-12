'Поднимите руки и следуйте за нами': дроны и роботы берут россиян в плен, - Forbes

Дроны и роботы становятся новыми "инструментами" на фронте.

Украинские беспилотные летательные аппараты и наземные роботизированные системы все чаще заставляют российских солдат складывать оружие, а иногда берут врага в плен без участия живых военных, пишет Forbes.

Дроны как инструмент капитуляции

Видео, опубликованное 11 марта журналистом Андреем Цаплиенко, показывает, как российские десантники, атакованные дроном DJI Matrice с громкоговорителем, подчиняются приказам и следуют за беспилотником к украинским позициям.

Операторы дронов транслировали инструкции: "Поднимите руки и следуйте за нами". Четверо солдат выполнили эти приказы и были взяты под стражу украинскими войсками. Такие случаи повторялись.

Видео дня

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил на X в марте 2026 года:

"Мы записываем на видео, как российские солдаты сдаются украинским беспилотникам. Операторы БПЛА сопровождают их к нашим позициям. Каждый такой пленный – это возможность вернуть наших защитников домой".

Наземные роботы на поле боя

Кроме дронов, украинские наземные роботы также берут врага в плен. В январе 2026 года трое российских солдат сдались вооруженному беспилотному наземному автомобилю в районе Лимана.

Дебора Фейрламб, соучредительница венчурного фонда Green Flag Ventures, объясняет: "Наземные роботы уже используются в наступательных целях с установленными пулеметами, для пополнения запасов логистики и эвакуации раненых. Они уменьшают опасность для людей".

Минимизация человеческих потерь

По словам Любы Шипович, генерального директора фонда Dignitas Ukraine:

"Мы хотим вытащить людей из окопов и с линии фронта. Роботы могут выполнять грязную и опасную работу. Идея о том, что роботы полностью заменят пехоту, ошибочна, но это наша стратегическая цель".

Полковник Константин Гуменюк, главный хирург Медицинских сил Украины, добавляет:

"Война коренным образом изменилась из-за распространения беспилотных систем. Почти все травмы среди наших военнослужащих сейчас связаны с дронами".

Дроны берут в плен оккупантов

Как сообщал УНИАН, украинские операторы БПЛА иногда берут в плен оккупантов, хотя их дроны предназначены для ударов, а не разведки. Напомним, летом прошлого года украинские бойцы взяли в плен оккупанта с помощью FPV-дрона.

Ранее на юге взяли в плен российского штурмовика, который участвовал в провальных штурмах Дач возле Херсона. Речь идет о Салавате Ермабитове родом из Башкортостана.

