Тегеран за три дня: США готовятся отражать атаки иранских дронов у себя дома, - СМИ

Первой потенциальной целью является побережье Калифорнии.

Правоохранительные органы США получили предупреждение ФБР об угрозе ударов иранских дронов по прибрежным регионам. В частности, такая угроза якобы существует для штата Калифорния. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на собственные источники.

"Недавно мы получили информацию о том, что по состоянию на начало февраля 2026 года Иран якобы стремился осуществить внезапное нападение с помощью беспилотных летательных аппаратов с неустановленного судна у побережья США, в частности, против неопределенных целей в Калифорнии, в случае, если США нанесут удары по Ирану", – говорится в тексте предупреждения, которое полиция Калифорнии получила в конце февраля.

В предупреждении отмечалось, что ФБР не удалось узнать время удара и потенциальные цели.

Само предупреждение, как пишет ABC News, было отправлено сразу после начала военной операции США против Ирана в конце февраля.

На запрос журналистов в ФБР отказались комментировать эту информацию, а Белый дом вообще не отреагировал.

Кроме неустановленного судна с иранскими дронщиками для США существует более реальная угроза. Чиновники разведки, с которыми говорили журналисты, обеспокоены тем, что дроны активно используют мексиканские наркокартели, и потенциально они могут атаковать американские войска вблизи мексиканской границы.

"В неподтвержденном отчете говорится, что неизвестные лидеры мексиканских картелей санкционировали атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов со взрывчаткой против правоохранительных органов США и военнослужащих США вдоль границы между США и Мексикой", – говорится в бюллетене за сентябрь 2025 года, который просмотрели журналисты ABC News.

Джон Коэн, бывший руководитель разведки Министерства внутренней безопасности США, отметил, что Иран имеет "значительное присутствие" в Мексике и других странах Латинской Америки. Поэтому, учитывая возможную связь иранских спецслужб с наркокартелями, по мнению Коэна, "ФБР поступило разумно, опубликовав это предупреждение, чтобы штаты и местные органы власти могли лучше подготовиться и реагировать на такие типы угроз".

Как писал УНИАН, политический аналитик Михаил Самусь считает, что потенциальная наземная операция США против Ирана может обернуться для американцев катастрофой, подобной войнам во Вьетнаме или Афганистане. По его мнению, армия США не готова к войне по модели современных конфликтов.

Самусь также констатировал, что американская армия оказалась не готовой противостоять длительным массированным обстрелам дешевыми дронами. Для их перехвата США вынуждены использовать дорогие дефицитные средства.

