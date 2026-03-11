В 2006 году ее назвали самой красивой девочкой мира, и вот что с ней стало теперь (фото)

Титул самого красивого ребенка на планете оказался непростым бременем.

В 2006 году, когда ей было всего 5 лет, журнал Vogue Enfants провозгласил ее "Самой красивой девочкой мира". Вы вряд ли знаете ее имя, но точно видели ее фото. Прошло 20 лет, и теперь она выходит замуж. Как сегодня выглядит эта теперь уже взрослая женщина?

Тилан Блондо – дочь французского футболиста Патрика Блондо и актрисы Вероники Лубри. Родилась в 2001 году. Она едва осознавала, что происходит вокруг, когда в пять лет получила высокое звание самого красивого ребенка на планете. И глядя на ее фото того времени, нетрудно понять, почему ее так назвали.

В новом интервью Daily Mail Тилан призналась, что не понимала важности этого титула в детстве, а впоследствии была вынуждена даже противостоять ему.

Видео дня

"Когда ты маленькая, ты на самом деле не обращаешь внимания. Люди говорят: "Знаешь, ты самая красивая девочка в мире", а ты отвечаешь: "Это не так, я просто играю со своим iPad". Даже сегодня люди говорят: "Ты самая красивая девушка", а я отвечаю: "Нет, я все еще нет, я просто человек", – заявила она в разговоре с журналистом.

Тилан начала выходить на подиум в раннем детстве, и до сих пор ее жизнь тесно связана с модельным бизнесом. Вместе с тем женщина подчеркивает, что никогда не голодала ради работы, и если какой-то бренд откажет ей из-за веса, ей это будет безразлично.

В минувшее воскресенье Тилан объявила о помолвке с французским диджеем Беном Атталом, опубликовав несколько совместных фотографий. В своих соцсетях она подчеркивает, что хочет, чтобы люди воспринимали ее как личность, а не просто знали по титулу "самой красивой девочки в мире".

Другие интересные публикации о необычных людях

Как писал УНИАН, американский кладоискатель Томми Томпсон 10 лет отсидел в федеральной тюрьме за отказ сообщить местонахождение 500 пропавших золотых монет из затонувшего парохода SS Central America.

Он стал известен в 1988 году, когда его команда нашла этот корабль, затонувший в 1857 году с более чем 13 тоннами золота и сотнями жертв. После подъема сокровища инвесторы обвинили Томпсона в мошенничестве, он скрывался от правосудия, а впоследствии был заключен в тюрьму.

Вас также могут заинтересовать новости: