При выборе идеального завтрака важно обращать внимание не только на свежесть продуктов, но и на технику приготовления. Если ваш выбор пал на яйца, важно также знать, на каком масле полезнее жарить яичницу, ведь от этого зависит не только вкус блюда, но и его влияние на ваше здоровье.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как яйца влияют на давление.

Какое самое безопасное масло для жарки яичницы – вердикт исследователей

Среди хозяек всегда будут споры о том, на чем правильно жарить яичницу. Но у ученых есть на это свое мнение.

Согласно исследованию австралийской лаборатории Modern Olives, опубликованном в журнале Acta Scientific Nutritional Health, самым безопасным выбором для приготовления этого блюда станет оливковое масло Extra Virgin.

Все дело в том, что оно богато антиоксидантами (полифенолами), которые защищают жиры от окисления при нагреве. Его точка дымления ниже, чем у рафинированных масел (примерно 190–210°C), но несмотря на это, оно выделяет меньше всего вредных соединений.

Поскольку яйца обычно жарятся при температуре 150–180°C, что значительно ниже порога распада оливкового масла, оно подойдет идеально.

Кстати, по словам Адама Галлахера, соучредителя и разработчика рецептов в Inspired Taste, оливковое масло придает яйцам слегка хрустящие края и пикантный вкус, а также помогает белку оседать мягко, не прилипая к поверхности сковороды.

"Оно выдерживает немного больше тепла, чем другие масла, и способствует красивому подрумяниванию белков. Горячее масло пузырится по краям и создает кружевную золотистую кайму", – приводит его слова ресурс The Takeout.

Можно ли жарить яйцо на подсолнечном масле и какое выбрать

В принципе, кулинары называют подсолнечное масло допустимой альтернативой для приготовления яичницы. Однако, если ваша цель – сохранить здоровье сосудов, лучше заменить его на оливковое (Extra Virgin) или масло авокадо.

Когда дело доходит до того, на каком масле жарить – рафинированном или нерафинированном – ученые и повара единогласны. Выбор всегда падает на первое.

Рафинированное масло проходит очистку, что поднимает его точку дымления до 230°C. Его вкус довольно нейтрален и не сильно повлияет на конечный результат.

Что касается нерафинированного масла, у него очень низкая точка дымления – около 107°C. Оно начнет гореть и дымиться еще до того, как вы разобьете яйца. При горении в нем образуются канцерогены и акролеин. К тому же, блюдо будет горчить.

Мы уже выяснили, можно ли жарить яйца на подсолнечном масле. Хотя это и допустимый вариант, повара советуют добавлять в него немного сливочного или оливкового масла. Так вы получите более ресторанный вкус яичницы.

Яйца жарить на сливочном масле или на оливковом масле – метод Владимира Ярославского

Известный в Украине повар, судья кулинарного шоу "Мастер-Шеф" Владимир Ярославский поделился своим секретом приготовления идеальной яичницы.

Для отменного вкуса он советует сначала налить в сковороду немного оливкового масла, а после – добавить кусочек сливочного.

Чтобы блюдо вышло правильной текстуры, необходимо также отделить весь белок от желтков, говорит кулинар. Но делайте это аккуратно.

Кстати, солить в яичнице нужно только белки. А вот на желток, по желанию, можете добавить черный перец.

