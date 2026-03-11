Оккупанты уничтожили здание полиции в Шостке, более 20 сотрудников ранены

Российские захватчики осуществили атаку сегодня утром.

Российские оккупационные войска нанесли удар беспилотником по зданию районного управления полиции в городе Шостка Сумской области.

Об этом журналистам на брифинге сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает "Укринформ". Более 20 полицейских ранены.

"Сегодня утром удар БПЛА по райуправлению полиции в Шостке. Здание уничтожено, более 22 сотрудников ранены", – отметил Клименко.

Отдельно министр сообщил о постоянных российских обстрелах города Никополь в Днепропетровской области.

"Там вообще менее 10 км от точки старта БПЛА. Есть информация, что там россияне также тренируются на БЗВП запускать дроны. По мирному населению. Отдельно бьют БПЛА, отдельно – артиллерия", – заявил Клименко.

Война в Украине – угрозы для прифронтовых территорий

Прифронтовые населенные пункты ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских террористов. В частности, 11 марта россияне атаковали КАБами Запорожье и Запорожский район, есть пострадавшие.

От вражеских обстрелов страдает и Харьков. Недавно враг ударил по многоэтажке посреди ночи. Среди жертв атаки были дети.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта сообщил, что российские захватчики не оставляют мечты создать так называемую "буферную зону". Однако Вооруженные силы Украины блокируют их попытки. В то же время, как отметил глава государства, никаких рисков для Сумщины на сегодняшний день нет.

