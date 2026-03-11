Православный праздник сегодня в народе носит название Феофанов день.

12 марта по новому стилю православные в Украине вспоминают преподобного Феофана Исповедника. Рассказываем о традициях и приметах этой даты, какие запреты существуют испокон веков, а также какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю.

Церковный праздник сегодня в новом календаре

12 марта православные чтят память преподобного Феофана Исповедника. По старому церковному стилю святого будут вспоминать 2 марта.

Феофан жил в VIII веке и воспитывался при дворе византийского императора Льва Исавра - отец Феофана был родственником правителя. Позже Феофан занял должность при императоре Льве Хазаре, но женившись, вместе с женой принял монашеский постриг.

Феофан удалился в монастырь на острове в Мраморном море и стал там вести затворническую жизнь. Он переписывал книги, участвовал во всех монастырских работах. Позже основал свой монастырь - в области Сигриан в Малой Азии. Монахов он вдохновлял своим трудолюбием и духовным примером, а также имел от Бога дар исцеления и наставлял людей на путь веры. До наших дней дошел исторический труд о христианской Церкви III-IX веков Феофана под названием "Хронография".

Когда преподобный был уже в преклонном возрасте, то пострадал от иконоборцев: за верность почитанию икон его заключили в тюрьму, где он и умер.

Кого еще вспоминают сегодня согласно новому церковному календарю:

праведного Финееса;

святителя Григория Двоеслова, папу Римского;

преподобного Симеона Нового Богослова,

а также Лиддскую икону Богородицы.

Какой православный праздник сегодня по старому стилю

По юлианскому календарю 12 марта православные чтят память преподобного Прокопия Декаполита - строгого постника и молитвенника. Ранее мы рассказывали о том, какой сегодня церковный праздник и какие традиции и запреты соблюдают верующие.

Традиции, приметы, обряды дня и чего нельзя делать сегодня

К Феофану Исповеднику обращаются с просьбами о здоровье, просят исцеления от болезней и защиты от сглаза. Также святой считается помощником в воспитании детей и наставником на путь истинный - к нему идут за мудростью и советом в важных делах.

В народе праздник называют Феофанов день, или просто Феофан. Особое внимание в старину в этот день уделяли домашним животным, особенно лошадям, которые на то время были главными помощниками.

Соблюдались особые обряды и в доме. По традиции нужно вымести мусор из дома, окропить вход святой водой, а в каждый угол положить монетку - для достатка. Готовят сегодня также и круглый пирог, чтобы в семье не было "острых углов" в отношениях, и царили мир и согласие.

В этот день строго запрещается сквернословить, ссориться, думать о плохом, завидовать, обижать животных. Церковь не одобряет лень, жадность, ложь.

Продолжается Великий пост, поэтому тем, кто постится, рекомендуется избегать пищи животного происхождения.

В народе в этот день свои запреты:

нельзя ссориться - тот, кто затевает ссору 12 марта, будет в конфликте весь год;

не следует одалживать деньги и брать что-либо бесплатно - если одалживаешь или получаешь подарок без обмена, возможны финансовые потери или неприятности;

нельзя долго спать - ленивый сон в этот день приносит неудачу на весь год.

Считается плохой приметой передавать соль во время еды - это к ссоре, а также есть с ножа - к конфликтам и врагам.

Приметы 12 марта

По приметам этого дня можно понять, чего ждать от лета:

идет дождь - к теплому лету;

деревья стоят в инее - лето будет холодным и дождливым;

лед тонет, но еще не тает - урожая не будет.

Туман с утра в этот день предвещает хороший урожай льна.

