В Украине подорожала валюта: какой курс доллара и евро 12 марта

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,88 грн, а евро – 50,80 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 12 марта, подорожал на 25 копеек и составляет 44,45 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,88 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 51,60 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,80 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,35 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,15 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,70 грн/евро, а курс продажи - 51,43 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 12 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,98 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 12 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 10 марта – 43,90 грн/долл.).

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,93 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 11 копеек.

