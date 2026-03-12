В Черниговской области ночью от российского удара погиб ребенок

Родители девочки получили травмы - они госпитализированы.

В Черниговской области в результате падения вражеского беспилотника погибла девочка 2010 года рождения. Ее родители травмированы. Об этом сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что это произошло ночью в Корюковском районе. В результате возник пожар жилого дома и хозяйственной постройки. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

"К сожалению, погибла девочка 2010 года рождения. Ее родители получили травмы и были госпитализированы", - сообщили в ведомстве.

Видео дня

В ГСЧС также рассказали, что их психологи оказали помощь шести людям. На месте работали подразделения экстренных служб.

Удары РФ по Украине

Как сообщал ранее УНИАН, накануне оккупанты атаковали дроном маршрутку в Херсоне. По словам начальника городской военной администрации Ярослава Шанько, пострадали два десятка человек, в том числе 17-летний парень. Многих из них пришлось госпитализировать.

Также 11 марта Россия атаковала "Шахедом" Харьков. Под ударом оказалось гражданское предприятие в Шевченковском районе. Два человека погибли, семеро получили ранения.

10 марта РФ атаковала центр Славянска авиационными бомбами. Четверо человек погибли, 20 получили ранения, среди них – 14-летняя девушка. Враг повредил 12 многоэтажных домов, частный дом, административное здание и 20 автомобилей.

Вас также могут заинтересовать новости: