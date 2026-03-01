Иранский дрон попал в международный аэропорт Дубая, есть пострадавшие (видео)

Сам аэропорт получил незначительные повреждения.

Иранский дрон-камикадзе типа Shahed попал в здание международного аэропорта Дубая (DXB). Информацию об инциденте, опубликованную в местных СМИ, подтвердил и Dubai Media Office в соцсети Х.

"Аэропорт Дубая подтверждает, что в результате инцидента, который был быстро локализован, терминал международного аэропорта Дубая (DXB) получил незначительные повреждения. Немедленно были привлечены аварийно-спасательные службы, которые координируют свои действия с соответствующими органами власти", – говорится в заявлении.

В результате попадания дрона в аэропорт есть пострадавшие – травмы получили четверо сотрудников. Им была оказана неотложная медицинская помощь.

Видео дня

Отмечается, что большинство терминалов было предварительно эвакуировано.

Между тем в сети публикуют видео с последствиями инцидента:

Обострение на Ближнем Востоке

28 февраля США и Израиль нанесли массированные удары по территории Ирана. По данным СМИ, только американские войска в течение 12 часов нанесли почти 900 ударов.

В ответ Иран начал атаковать Израиль и военные базы США в соседних странах. Под ударом оказались ОАЭ, Бахрейн, Катар.

На фоне взрывов в ОАЭ на неопределенное время приостановили работу Международный аэропорт Дубая (DXB) и аэропорт Аль-Мактум (DWC).

