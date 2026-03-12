Reuters: Разведка США не видит приближения краха режима в Иране после ликвидации Хаменеи

Разведка США считает, что иранские власти сохраняют контроль над страной, несмотря на удары США и Израиля и гибель верховного лидера.

Американская разведка считает, что правительство Ирана не находится под угрозой быстрого краха, несмотря на почти две недели непрерывных ударов со стороны США и Израиля. Об этом сообщили три источника, знакомые с оценками американских спецслужб, передает Reuters.

По словам собеседников, многочисленные разведывательные отчеты демонстрируют одинаковый вывод: руководство Ирана продолжает контролировать ситуацию в стране, а угроза падения режима пока отсутствует.

Источники отмечают, что последний анализ разведки был подготовлен всего несколько дней назад и подтверждает стабильность власти даже после массированных авиаударов.

После гибели Хаменеи власть осталась сплоченной

Несмотря на ликвидацию верховного лидера Али Хаменеи в первый день ударов 28 февраля, духовное и военное руководство страны смогло быстро консолидироваться.

Ассамблея экспертов – орган шиитского духовенства – провозгласила новым верховным лидером сына погибшего аятоллы, Моджтабу Хаменеи.

В то же время влиятельный Корпус стражей Исламской революции, который контролирует значительную часть экономики и силовых структур, продолжает удерживать контроль над страной.

Президент США Дональд Трамп ранее намекал, что крупнейшая американская военная операция со времен войны в Ираке 2003 года может завершиться в ближайшее время.

Однако аналитики отмечают, что найти приемлемый финал войны будет сложно, если жесткое руководство Ирана останется у власти.

Израильские чиновники также в частных беседах признают, что нет гарантий, что военная кампания приведет к падению иранского режима.

Курдские группировки не готовы к восстанию

Рассматривалась возможность использования иранских курдских формирований для давления на власть. В частности, представители партии Комала заявляли, что тысячи молодых людей готовы взять оружие против правительства.

Однако оценки американской разведки свидетельствуют, что курдским группировкам не хватает людей и тяжелого вооружения для серьезной борьбы с иранскими силовыми структурами.

По данным источников, курдские организации даже обращались к Вашингтону с просьбой предоставить оружие и бронетехнику, но пока такой поддержки не получили.

Наземная операция может стать решающей

Эксперты предполагают, что свержение власти в Иране могло бы потребовать масштабной наземной операции, которая позволила бы внутренним протестам развернуться без страха перед силовыми структурами.

В то же время администрация Трампа официально не исключает возможности ввода американских войск в Иран, хотя окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Операция в Иране - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп заявил, что война против Ирана фактически уже выиграна, и теперь вопрос заключается только в том, когда именно завершатся боевые действия.

В то же время операция США на Ближнем Востоке продолжается. По данным СМИ, война против Ирана может поставить под угрозу способность Украины защищаться от российских ракетных атак, поскольку Соединенные Штаты и их союзники тратят значительные запасы ракет противовоздушной обороны. По данным европейских чиновников, использование дорогостоящих американских перехватчиков на Ближнем Востоке может сократить будущие поставки для Киева.

